Szwecja: od 2008 r. liczba nastolatków z dysforią płciową wzrosła o 1500%

Szwecja opublikowała dane ujawniające ogromny wzrost liczby zdiagnozowanych przypadków dysforii płciowej u nastolatków w ciągu dziesięciu lat.

Według dziennika „The Guardian” szwedzka Rada Zdrowia i Opieki Społecznej (National Board of Health and Welfare) orzekła, że od 2008 do 2018 r. liczba osób w wieku 13-17 lat urodzonych jako kobiety i zdiagnozowanych jako cierpiące na dysforię płciową wzrosła o 1500%. Dane opublikowano w jednym z ostatnich raportów Rady.

Jesienią 2018 r. rząd dyskutował nad ustawą zaproponowaną przez działającą na rzecz społeczności LGBT szwedzką grupę RFSL.

Dokument zakładał zmniejszenie minimalnego wieku pacjenta chcącego poddać się medycznej zmianie płci z 18 na 15 lat. Ponadto zgoda rodzica nie byłaby do tego wymagana, a już 12-letnie dzieci mogłyby zmienić płeć pod względem prawnym.

Jak pisze „The Guardian”, w marcu zeszłego roku ustawa spotkała się ze społeczną krytyką. Christopher Gillberg, psychiatra z Akademii Sahlgrenska (Sahlgrenska Academy) w Göteborgu, napisał artykuł na temat tego dokumentu. Ostrzegał, że operacje i leczenie hormonalne, któremu poddawane są dzieci, to „wielki eksperyment” mogący stać się jednym z najgorszych medycznych skandali w kraju.

W październiku dziennikarze śledczy przyjrzeli się metodom stosowanym w Szpitalu Uniwersytetu Karolinska (Karolinska University Hospital), klinice specjalizującej się w leczeniu nieletnich z dysforią płciową. Szpital krytykowano za przeprowadzanie podwójnych mastektomii na osobach w wieku nawet 14 lat identyfikujących się jako transpłciowe.

Pojawiły się też historie ludzi, którzy wcześniej identyfikowali się jako transpłciowi, a obecnie żałowali operacji zmiany płci.

Magazyn „Filter” opisał przypadek 32-letniej transseksualnej kobiety, która popełniła samobójstwo cztery lata po operacji. Pewien ekspert badający psychozę po przeczytaniu dokumentacji medycznej zmarłej stwierdził, że kobieta wykazywała objawy problemów psychicznych już na samym początku, kiedy dopiero starała się o leczenie dysforii płciowej. Jedna z klinik jej odmówiła, jednak kiedy pacjentka zgłosiła się do Szpitala Uniwersytetu Karolinska, lekarze od razu rozpoczęli terapię.

Rząd odpowiada na protesty społeczne. Zaproponowana ustawa odnośnie obniżenia minimalnego wieku kwalifikującego do medycznej zmiany płci nie została przyjęta. Radzie Zdrowia i Opieki Społecznej polecono zbadanie sprawy. Nowy raport ma być wydany 31 marca.

Według „The Guardian” ostatni raport Rady ujawnił też, że 32,4% osób między 13 i 17 rokiem życia urodzonych jako kobiety i cierpiących na dysforię płciową choruje na zaburzenia lękowe, 28,9% na depresję, 19,4% ma ADHD, a 15,2% zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Autor: redakcja CBN News

Źródło: CBN News