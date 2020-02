Szwajcarskie Linie Lotnicze rezygnują z chrześcijańskiego dostawcy czekolady

Szwajcarskie Linie Lotnicze przestaną zaopatrywać swoich pasażerów w słodycze wykonane przez chrześcijańskiego producenta czekolady Laderach.

Laderach przez ponad 10 lat dostarczał przewoźnikowi lotniczemu pudełka czekoladek. Według informacji Life Site News, w listopadzie zeszłego roku, linie zrezygnowały z usług producenta wykwintnych słodkości, a do kwietnia 2020 roku jego produkty zostaną wycofane.

Szwajcarski magazyn „Beobachter” poinformował, że Szwajcarskie Linie Lotnicze zatrudniają znaczną liczbę homoseksualistów, co sprzeciwia się podstawowym przekonaniom Laderach.

Firma ma długą historię produkcji luksusowej, szwajcarskiej czekolady, lecz jest też orędownikiem praw pro-life i małżeństwa między mężczyzną i kobietą.

W 2018 roku, Johannes Laderach przejął funkcję dyrektora naczelnego firmy po swoim ojcu, Jurgu. Jurg Laderach jest prezesem szwajcarskiej gałęzi Christianity for Today (cft), organizacji prowadzącej kampanie dla ochrony życia i edukacji kształtowanej przez chrześcijańskie wartości.

Jurg Laderach jest też dyrektorem finansowym antyaborcyjnego stowarzyszenia March for Life (Masz dla Życia), a Johannes zasiada w zarządzie cft.

„Rozumiem, jeśli ludzie bardziej cenią prawo kobiety do wyboru, niż prawo nienarodzonego dziecka do życia” – powiedział Johannes Laderach. „Ale proszę też o zrozumienie mojego zdania. Wolno mi mieć inne zdanie”.

Doniesiono o „aktach wandalizmu” w siedmiu sklepach Laderach.

„Przyjmuję, że moje opinie wywołują opór” – powiedział Johannes Laderach. „Ale jest nie do przyjęcia, by pracownicy musieli żyć w lęku. W 2019 roku nasz biznes nadal się rozwijał, mamy jednak klientów, którzy już u nas nie kupują. Przyszli też do nas nowi klienci, którym jest przykro, że pracownicy muszą nieść ciężar rozgrywającego się konfliktu”.

Mimo negatywnej reklamy, Laderach stwierdził, że nie zmieni swoich poglądów, ani nie odwróci się tyłem do chrześcijańskich organizacji.

„Nie przestanę walczyć o swoje chrześcijańskie wartości tylko dlatego, że jako firma odnosimy sukces” – oznajmił. „Ostatecznie nie liczy się to, jaki zysk osiągamy, ale czy trwamy przy swoich przekonaniach”.

Ostatnie posunięcie Szwajcarskich Linii Lotniczych wywołało wiele komentarzy na mediach społecznościowych.

Katolicki adwokat państwowy napisał na Twitterze: „Czy słyszeliście o tym fantastycznym producencie czekolady… odrzuconym przez @FlySWISS za swoje poglądy pro-life. Wiecie ludzie, co robić… kupujcie #Laderach”.

Obianuju Ekeocha umieściła słowa wsparcia dla głoszącego poglądy pro-life producenta czekolady.

„Szwajcarskie Linie Lotnicze zrywają z dostawcą czekolady z powodu związku jego właściciela z chrześcijańską organizacją pro-life. Wstydź się @FlySWISS”.

Marcella Covello napisała na Twitterze: „Do widzenia @FlySWISS. Kupuję czekoladę @Laderach_Swiss. Szwajcarskie linie wycofują produkty Laderach, bo ich wytwórca sponsoruje życie i rodzinę”.

CBN News skontaktowało się ze Szwajcarskimi Liniami Lotniczymi w sprawie komentarza na temat ostatniego wycofania się z kontraktu.

Rzecznik linii powiedział: „Generalnie, współpracujemy z różnymi producentami szwajcarskiej czekolady i regularnie rewidujemy nasz katalog produktów. W listopadzie zakończyliśmy współpracę z Laderach. O wyborze dostawcy decyduje jakość, różne aspekty ekonomiczne, a także dopasowanie do marki. Z tego względu, rozpoczęcie lub zakończenie współpracy to część standardowej praktyki biznesowej”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News