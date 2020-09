Szwajcarski biskup chce zwołania rady na temat kapłaństwa kobiet, „w przeciwnym razie dojdzie do schizmy”

Biskup Denis Theurillat, biskup pomocniczy Basel w Szwajcarii, powiedział w wywiadzie, że Kościół Rzymsko-Katolicki powinien zwołać w Rzymie radę, by zagłosować za lub przeciw kapłaństwu kobiet.

„Fakty są oczywiste” – oznajmił. „Nadszedł właściwy moment. Wszyscy biskupi świata powinni się spotkać: tak lub nie”.

W wywiadzie dla Kath.ch, oficjalnego serwisu internetowego Konferencji Biskupów Szwajcarskich, 70-letni prałat stwierdził, że papież Franciszek nie powinien samodzielnie decydować w tej sprawie, dodając, że „w przeciwnym razie dojdzie do schizmy”. Powiedział też, że sam chciałby uczestniczyć w takiej radzie, „a jeśli nie dane mu będzie tego doświadczyć, obejrzy ją z nieba”.

Biskup Theurillat właśnie organizuje spotkanie szwajcarskich biskupów z katoliczkami, za co pochwaliła go zwierzchniczka żeńskiego stowarzyszenia Frauenbund, Simone Curau-Aepli. „Tylko on umożliwił to spotkanie” – powiedziała.

W styczniu przyszłego roku, biskup planuje osobiście porozmawiać z papieżem Franciszkiem na temat projektu tego spotkania, gdy wraz z innymi szwajcarski biskupami odbędzie okresową wizytę w Stolicy Apostolskiej (tzw. ad limina). Theurillat został wyświęcony na urząd biskupa w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II.

Theurillat nie jest jedynym biskupem, który zaproponował zwołanie rady w sprawie kapłaństwa kobiet. 1 kwietnia 2018 roku, austriacki kardynał Christoph Schönborn stwierdził, że „kwestia ordynacji [kobiet] jest kwestią, którą może wyjaśnić tylko rada”. Podobnie jak biskup, kardynał Schönborn dodał, że w tym temacie „nie może zdecydować jedynie papież. To problem zbyt wielki, by można go było rozstrzygnąć zza biurka papieża”.

Biskup Theurillat powiedział Kath.ch, że „tak” w tej kwestii obraziłoby konserwatystów, a „nie” rozczarowałoby kobiety.

Kościół Katolicki już od dawna wyjaśnił ten problem.

Kościół zawsze bronił kapłaństwa wyłącznie męskiego, a w 1994 roku, papież Jan Paweł II wydał dokument potwierdzający tę doktrynę. W Ordinatio Sacerdotalis, papież napisał:

„Chociaż nauczanie o tym, że ordynacja kapłańska ma być zarezerwowana tylko dla mężczyzn, jest chronione stałą i uniwersalną Tradycją Kościoła oraz stanowczo przekazywane przez Magisterium w jego nowszych dokumentach, niemniej jednak w obecnym czasie, w niektórych miejscach nadal uważa się je za sprawę otwartą, a decyzja Kościoła o niedopuszczeniu kobiet do święceń uważana jest jedynie za narzędzie utrzymania dyscypliny”.

W odpowiedzi na te opinie, papież następnie napisał: „Ogłaszam, że Kościół nie ma absolutnie żadnej władzy, by nadawać kobietom ordynację kapłańską, a wszyscy wierni Kościoła powinni stanowczo trwać przy tym stanowisku”.

Z tego względu, prałaci proponujący zwołanie rady na temat ordynacji kobiet – według Schönborna, nawet do stopnia biskupa – idą w kierunku obrazy katolickiej doktryny. To jakby ktoś zaproponował radę w celu zdecydowania, czy Jezus Chrystus był prawdziwym Człowiekiem i prawdziwym Bogiem.

30 maja 2018 roku, wkrótce po wspomnianej wypowiedzi Schönborna, ówczesny arcybiskup Luis Ladaria Ferrer, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, opublikował oświadczenie w watykańskiej gazecie „L’Osservatore Romano”, w którym potwierdził zakaz Kościoła dotyczący kapłańskiej ordynacji kobiet. Ferrer napisał, że zakaz należy do nieomylnego nauczania Magisterium Kościoła.

Dyskusja trwa dot. kapłaństwa kobiet

Temat kapłaństwa kobiet jest obecnie dyskutowany przez niemieckich biskupów w ramach Drogi Synodalnej w Niemczech. Zwierzchnik niemieckiego episkopatu, biskup Georg Bätzing, w maju tego roku stwierdził, że odrzucenie kapłaństwa kobiet przez ostatnio urzędujących papieży nie jest orzeczeniem ostatecznym, oraz że potrzebna jest dalsza dyskusja, „ponieważ ta kwestia nadal jest obecna w samym centrum Kościoła”. Inne projekty, o których wspomniał Bätzing, to sakrament komunii dla protestantów oraz błogosławieństwo dla tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu małżeństwa, tj. dla par homoseksualnych i dla osób rozwiedzionych, które powtórnie zawarły ślub cywilny. Bätzing proponuje, by wnioski z trwającej obecnie w Niemczech Drogi Synodalnej zostały „przekazane” Rzymowi „na poziomie Kościoła uniwersalnego”.

Autor: Maike Hickson

Źródło: Life Site

