Szwajcaria: Zamęt wokół zakazu śpiewania kolęd

Kierownictwo szkoły Matt w Wil SG skreśliło trzy kolędy ze swojego repertuaru piosenek bożonarodzeniowych i tym samym wywołało zamieszanie w całej Szwajcarii. O co chodzi?

Kolędy: «Go Tell It on the Mountains», «Fröhliche Weihnacht überall» oraz «S grööschte Gschänk» nie mogą być śpiewane tego roku w szkole Matt «ze względu na obecność innych kultur i religii», ponieważ dotyczą one narodzin Jezusa. Podjęto taką decyzję mimo, że pieśni znajdują się w oficjalnym śpiewniku Kontonu Sankt Gallen.

Rasizm?

To co początkowo było tylko krótką informacją, wywołało w ubiegłym tygodniu ożywioną dyskusję w szwajcarskich mediach. «Kolędy tak, ale tylko bez Jezusa» to slogan radia Züri, a NZZ nazywa to: «Szkoła podstawowa zakazuje pieśni adwentowych». Nawet «Schweiz aktuell» napisała 26 listopada o decyzji z Wil, co przyczyniło się do ożywionej (i godnej przeczytania) dyskusji na ich stronie internetowej. «20 Minuten» wyłączyło funkcję komentowania, ponieważ informacja wywołała zbyt duży grad wpisów. Większość okazywała od niezrozumienia aż do wściekłości na decyzję. «Rasizm i dyskryminacja Szwajcarów» były łagodnymi określeniami, którymi ludzie dawali upust swoim emocjom. W ankiecie na stronie hallowil.ch spośrod 500 ankietowanych tylko 4%, uważało za słuszne wycofanie pieśni.

Politycy również byli aktywni: na poziomie kantonów doszło do dwóch ataków, na gminnym do jednego. Z tego względu trzej radni z Rad Kantonów: Ursula Egli (Wil), Markus Wüst (Oberriet) und Sandro Wasserfallen (Rorschacherberg) wspólnie z 39 podpisanymi zażądali od rządu uzupełnienia ustawy o szkolnictwie o zapis, który wesprze organy kierujące placówkami szkolnymi w obchodzeniu Świąt Bożego Narodzenia i jednocześnie pielęgnowaniu tego ważnego dziedzictwa chrześcijańsko-kulturalnego.

Przeprosiny dyrekcji szkoły

Dyrekcja szkoły nie spodziewała się tak dużego zamieszania. Prezydent Rady Szkolnej pani Jutta Röösli, według BLICK, ubolewa wywołaniem takiego rodzaju konsternacji. «Z powodu skarg pojawiających się w ubiegłych latach, przeprowadzono wewnętrzną dyskusję w tym konkretnym przypadku, na temat wytycznych dot. obchodu świąt oraz programu pieśni», pisze w oświadczeniu.

Wyboru pieśni dokonano ostrożnie. «Niektóre pieśni zostały skreślone, inne jak np. ‚Stille Nacht’ (Cicha noc) będą śpiewane podczas tegorocznego święta.» Administracja szkoły stawia sobie pytanie, czy takie postępowanie było zbyt ostrożne. Röösli, w wywiadzie z hallowil.ch, usprawiedliwia się, że jeśli kogoś oburzyła zaistniała sytuacja: «być może byliśmy zbyt ostrożni, i musimy zaakceptować tę kwestię.» Temat będzie omawiany podczas następnej konferencji dyrekcji szkoły w Wil. Jest wiadome: «Kultura chrześcijańska jest także kluczową kulturą w szkołach w Wil.»

Dla muzułmanów to nie problem

Powodem zakazania pieśni jest to, że przed dwoma laty, podczas koncertu bożonarodzeniowego w wykonaniu jednej z klas, pewien ojciec wstał i głośno narzekał. «Skarżył się na wybór pieśni, gdyż na koncercie było więcej muzułmanów niż chrześcijan. Rok temu pewien ojciec również się skarżył, mimo że nie był wyznawcą islamu», informuje Tagesanzeiger. Spekuluje się, że nowy dyrektor szkoły, przy wyborze kolęd nie chciał «ponownie zderzyć się z lodem».

Problematycznym aspektem tej decyzji wydaje się być to, że reaguje ona na indywidualne przypadki krytyki, podczas gdy islamskie stowarzyszenia i członkowie pobliskiego meczetu „nie mają problemu z chrześcijańskimi kolędami”. BLICK cytuje Farhada Afshara, Przewodniczącego Koordynacji Organizacji Islamskich w Szwajcarii: Decyzja dyrekcji szkoły „świadczy o nieznajomości islamu. W świecie islamskim muzułmanie często świętują razem z chrześcijanami, a także ozdabiają swoje sklepy na Boże Narodzenie. »A ponadto: «Z naszego punktu widzenia bardzo przykre jest, że w chrześcijańskim kraju nie będą śpiewane chrześcijańskie pieśni», – mówi Afshar.

Autor: Reinhold Scharnowski

Źródło: Livenet

Tłum.: Joanna Skonieczna