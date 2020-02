Szwajcaria: wyborcy za włączeniem orientacji seksualnej do prawa przeciwko przestępstwom nienawiści

W niedzielę 9 lutego, wyborcy w Szwajcarii przyjęli propozycję włączenia orientacji seksualnej do istniejącego prawa karnego przeciwko przestępstwom nienawiści. Chrześcijanie ewangelikalni ostrzegli, że wejdzie to w konflikt z wolnością słowa.

Reuters poinformował, że w referendum przeprowadzonym przez gfs.bern, ponad 62 procent respondentów poparło propozycję, by dyskryminacja na podstawie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej stała się przestępstwem karnym.

Chociaż w 2018 roku szwajcarski parlament uchwalił prawo o włączeniu orientacji seksualnej do swoich antyrasistowskich ustaw, przewidując dla przestępców karę do trzech lat pozbawienia wolności, przeciwnicy zdobyli 50 tysięcy podpisów potrzebnych do zwołania referendum na temat przedstawionej legislacji.

Szwajcarski Alians Ewangeliczny, znany lokalnie jako SEA-RES, nazwał tę decyzję „problematyczną i zbędną”.

„Rozszerzanie karnej ochrony przed nienawiścią i dyskryminacją na członków mniejszości seksualnych jest problematyczne i zbędne. Z jednej strony, istniejące prawo oferuje już dostateczne możliwości karania, a z drugiej, konflikt z wolnością słowa jest do przewidzenia” – oświadcza SEA-RES.

Choć chrześcijanie ewangelikalni „potępiają wszelkie formy nienawiści i przemocy wobec ludzi ze wszystkich orientacji seksualnych” i uważają, że obecne prawa chronią już osoby ze społeczności LGBT, SEA-RES ostrzega, że zaproponowana legislacja może ograniczyć wolność religijną przez karanie tych, którzy wypowiadają się przeciwko stylowi życia LGBT lub popierają tradycyjne małżeństwo „zgodnie z rozumieniem Biblii”.

Według relacji Evangelical Focus, historyczny Szwajcarski Kościół Protestancki (EKS), teologicznie liberalny w swoim nauczaniu na temat seksualności, poparł zmiany w prawie i zachęcał wyborców do głosowania w referendum na „tak”.

Społeczność LGBT ucieszyła się z wyników niedzielnego referendum. „Wynik okazuje się silnym znakiem akceptacji dla lesbijek, gejów i biseksualistów” – skomentowało Pink Cross Switzerland, o czym donosi BBC. „Po wyraźnym ‚tak’, społeczność LGBT wykorzysta ten impet dla osiągnięcia konsekwentnego wprowadzenia kodeksu karnego i wymuszenia równości małżeństwa”.

Szwajcaria już od 2013 roku przygotowuje projekt ustawy w celu zalegalizowania małżeństw jednopłciowych; teraz, grupy LGBT prawdopodobnie zaczną naciskać na postęp w tym kierunku.

Sekretarz generalny SEA-RES, Marc Jost, powiedział, że kościoły ewangelikalne postrzegają małżeństwo mężczyzny i kobiety „jako jedyny związek, jaki [ich członkowie] chcieliby zawierać”.

„Chcemy tylko móc swobodnie mówić: ‚Małżeństwo mężczyzny i kobiety traktujemy przywilejowo’. Nie chcemy ponosić ryzyka, jeśli wyrażamy tę opinię, a inne pary traktujemy inaczej” – wyjaśnił Jost, cytowany przez BBC.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: The Christian Post