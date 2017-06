NIEOCZEKIWANA PODRÓŻ od ISLAMU do CHRZEŚCIJAŃSTWA W książce “Szukając Allaha, Znalazłem Jezusa”, Nabeel Qureshi opisuje dramatyczną podróż od Islamu do Chrześcijaństwa, wypełnioną przyjaźnią, dociekaniem i ponadnaturalnymi snami po drodze.

Przyglądając się subtelnie życiu kochającej się muzułmańskiej rodziny, Qureshi dzieli się tym, jak rozwinął swoją pasję dla Islamu zanim odkrył, niemal wbrew swojej woli, dowód na to, że Jezus powstał z martwych i oświadczył, że jest Bogiem. Nie zdolny zaprzeczyć tym argumentom, nie czekając z zaparciem się własnej rodziny, Qureshi zmagał się z wewnętrznym zamieszaniem, które rzuca wyzwanie Chrześcijanom, Muzułmanom i wszystkim tym, którzy interesują się największymi religiami świata.

Ujmująca i dająca do myślenia pozycja “Szukając Allaha, Znajdując Jezusa” opowiada mocną historię zatargu pomiędzy Islamem a Chrześcijaństwem, który odbył się w sercu jednego człowieka – i pokoju, który ostatecznie znalazł w Jezusie.

“Bardzo rzadko zdarza się, by autentyczny intelekt połączony z pasją tak idealnie do siebie pasowały… książka, która naprawdę musisz przeczytać” – RAVI ZACHARIAS

“Bardzo osobista, dotykająca serca i wywołująca łzy saga o życiu młodego Muzułmanina dorastającego na Wschodzie; porywająca biografii której nie da się odłożyć na bok!” – JAMES M. TOUR, profesor chemii a, na Uniwersytecie Rice; Naukowiec Roku 2013 (Magazyn R&D)

“Bez wątpienia polecam tą książkę wszystkim – nakarmi wasze serce i umysł podczas gdy wasze ręce nie będą mogły doczekać się by przewrócić na kolejną stronę!” – – JOSH D. MCDOWELL

NABELL QURESHI jest mówcą Międzynarodowej Służby Ravi Zacharias. Otrzymał stopień MD na Eastern Virginia Medcal School, stopień MA z Chrześcijańskiej Apologetyki na Biola University i stopień MA z Religii na Duke Univeristy.

Dodatkowe Rekomendacje dot. książki „Szukając Allaha znalazłem Jezusa”:

Nabeel Qureshi początkowo rozpoczyna studiowanie Biblii, aby ją poddać w wątpliwość, w rezultacie przyprowadziło go to do poznania Jezusa. Jestem zachwycony, że jego unikalna i fascynująca historia została spisana. Wiem, że będziesz zachęcony i jednocześnie dogłębnie skonfrontowany. Tę książkę trzeba przeczytać, szczególnie w czasach, w których żyjemy. W czasach odmiennego świata każdy musi zmierzyć się z udowodnieniem prawdy.

– Ravi Zacharias, autor i mówca

To jest pilnie potrzebna książka z fascynującą historią. Nabeel Qureshi mistrzowsko dyskutuje o Ewangelii podczas kreślenia pięknego portretu muzułmańskiej rodziny i jej dziedzictwa, unikając siania postrachu czy wytykania palcem, które są tak wszechobecne w dzisiejszym, żądnym sensacji, świecie. W pełni polecam wszystkim tę książkę. Nakarmi ona twoje serce i umysł podczas przewracania każdej ze stron!

– Josh D. McDowell, autor i mówca

Nabeel opisuje tęsknotę serca milionów muzułmanów na całym świecie. Tę książkę po prostu musi przeczytać każdy, kto pragnie dzielić się nadzieją Chrystusa z muzułmanami.

– Fouad Masri, Założyciel i dyrektor Crescent Project

Świeża, fascynująca, wielce oświecająca i czasem łamiąca serce historia rodziny Qureshi jest warta wielu podręczników. Powinna zostać przeczytana przez muzułmanów i wszystkich, którzy głęboko są zatroskani o muzułmańskich przyjaciół i współobywateli.

– Os Guinness, autor i krytyk

Historia Nabbela Qureshi jest jedną z dwóch lub trzech najbardziej wyjątkowych świadectw, które kiedykolwiek usłyszałem.

Jego poszukiwania połączyły ze sobą kilka wyjątkowych cech: bardzo bystry umysł, nadzwyczajna szczerość, prawdziwe badania oraz chęć podążania za śladami dowodów, niezależnie, gdzie one go zaprowadzą. Jego badania zaprowadziły go pod krzyż, do Jezusa Chrystusa, który został wzbudzony z martwych.

– Gary R. Habermas, wybitny naukowiec, Profesor na Liberty University

W osobistych poszukiwaniach prawdy, Nabeel Qureshi toruje drogę do analitycznego studiowania wiary, szczegółowo analizując argumenty po stronie chrześcijaństwa jak i islamu, szczególnie cytując mnogość islamskich hadisów jak i wczesnych tekstów chrześcijańskich, tak że czytelnik może zobaczyć logiczny postęp analizy. Ale jest to również osobista, głęboka, chwytająca za serce jak i wyciskająca łzy, historia życia młodego muzułmanina dorastającego w zachodniej kulturze. Fascynująca biografia, od której trudno się oderwać.

– James M. Tour, Profesor Chemii, Nauk komputerowych, Budowy maszyn, Rice University

Każdy kto szuka zrozumienia swoich muzułmańskich sąsiadów czy znajomych, musi przeczytać tę książkę. Zostajemy zabrani w podróż od wewnątrz. Zostaje przedstawiona nam głęboka duchowość, miłość i honor rodziny, i sposób w jaki człowiek „widzi” i „czuje” w gorliwym muzułmańskim domu. To jest wnikliwa książka, która w obrazowy sposób odkrywa główne różnice pomiędzy ewangelią a islamskimi twierdzeniami. Zdecydowanie polecam!

– Dr Stuart Mc Allister, Dyrektor regionalny The Americas, Ravi Zacharias International Ministries

Książka oferuje niezwykłą historię przejścia ze szczerego , młodego Ahmadiyya, który próbował z całych sił znaleźć Allaha, a w końcu zakochał się w Jezusie. Wierzę, że ta książka może być mocnym zachęceniem dla wszystkich chrześcijan, aby modlić się o Muzułmaninów, aby odnaleźli Jezusa Chrystusa.

– Mark Gabriel, autor i wykładowca, Al-Azhar Universytet w Kairze

Cechy Produktu

Autor: Nabeel Qureshi

Liczba stron: 392

Okładka: miękka

Rok wydania: 2015

Format: 135×205 mm

ISBN: 978-83-63271-57-2

Podtytuł: Droga gorliwego muzułmanina do Chrystusa

Wydawca: Wydawnictwo Szaron