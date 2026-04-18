Wieści wydawnicze

Sztuka mówienia. Spraw, żeby cię słuchano – Terry Szuplat

18/04/2026Aktualizowane: 17/04/2026

Codziennie zabierasz głos. Prezentacja w pracy, rozmowa z szefem czy gorąca dyskusja przy wigilijnym stole – nie uciekniesz przed mówieniem. Jak więc sprawić, by to, co chcesz powiedzieć, zostało usłyszane? Jak rozmawiać, by zjednywać sobie ludzi? Jak przedstawiać swoje poglądy i przekonywać do nich innych?

Terry Szuplat, wieloletni twórca przemówień Baracka Obamy, zdradza sekrety ekspertów z Białego Domu. Na podstawie swojego wyjątkowego doświadczenia – i wskazówek od samego prezydenta USA – przedstawia praktyczne porady, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Przekonasz się, że każdy może mówić jak najpotężniejsi tego świata – i że wcale nie jest to trudne.

Twój głos jest wyjątkowy i ma znaczenie. Dowiedz się, jak go odnaleźć i wykorzystać, by zmienić swoje życie i świat dokoła. Bo słowa mają moc – trzeba tylko wiedzieć, jak ich użyć.

Dane książki:

Sztuka mówienia. Spraw, żeby cię słuchano – sekrety speechwritera Białego Domu
Autor: Terry Szuplat
Wydawnictwo: Znak Horyzont
Rodzaj oprawy: Okładka twarda
Wydanie: I
Liczba stron: 384
Format: 158×225
Rok wydania: 2026

Możesz pomóc? Przekaż 5 zł aby serwis dalej działał.

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

18/04/2026Aktualizowane: 17/04/2026
pokaż więcej

Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button