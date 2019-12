Szokujący raport: co najmniej 1000 chrześcijan zabitych w Nigerii w 2019 roku

Nowy raport na temat prześladowań chrześcijan w Nigerii ujawnia, że tylko w 2019 roku, wojownicy islamscy zabili około 1 tysiąc wierzących.

Organizacja Humanitarian Aid Relief Trust (HART), kierowana przez członkinię brytyjskiej Izby Lordów, Baroness Cox, dowiedziała się, że najmocniej dotknięci przemocą są chrześcijanie z północnej i środkowej części tego zachodnioafrykańskiego kraju.

„Islamska milicja Fulani wciąż jest zaangażowana w agresywną i strategiczną politykę zaboru ziem w stanach Plateau, Benue, Taraba, Kaduna Płd. i w częściach stanu Bauchi” – głosi raport, zatytułowany „Wasza ziemia albo wasza krew”.

„Atakują wiejskie osady, wyrzucają mieszkańców z ich ziem i osiedlają się na ich miejscu – strategia, którą można streścić słowami: ‚Wasza ziemia albo wasza krew'”.

Według HART, dokładna liczba chrześcijan zabitych przez islamskich wojowników Boko Haram i pasterzy Fulani jest nieznana, chociaż dane sugerują, że może to być wielkość rzędu tysiąca osób w całym 2019 roku. Organizacja utrzymuje, że od 2015 roku, około 6 tysięcy osób zabito, a kolejne 12 tysięcy przesiedlono.

„W każdej wsi, miejscowi wołają to samo: ‚Prosimy, pomóżcie nam! Fulani nadchodzą. Nie jesteśmy bezpieczni we własnych domach'” – czytamy w raporcie.

Pasterze Fulani „dążą do zastąpienia różnorodności i zróżnicowania ideologią islamską, przemocą narzucaną tym, którzy nie chcą się jej podporządkować” – powiedziała Baroness Cox w wypowiedzi dla Christian Institute. „Według Nigeryjskiej Izby Reprezentantów, to ludobójstwo”.

Pewien miejscowy, nigeryjski pastor, na podstawie własnych doświadczeń powiedział, że brutalne ataki z rąk wojowników islamskich stają się codziennością. „Każdego dnia zawozimy na cmentarz kolejne ciała” – zaświadczył. „Zabijają rolników. Niszczą nasze domy i kościoły. Porywają i gwałcą kobiety”.

W próbie pomocy i odmiany sytuacji nękanej społeczności nigeryjskich chrześcijan, Cox zwróciła się z prośbą do brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o „zapewnienie, by nigeryjski rząd podjął skuteczne działania w kierunku ochrony wszystkich swoich obywateli i zażądania wyjaśnień od tych, którzy dopuszczają się potworności”.

Faithwire podawało obszerne relacje na temat prześladowań nigeryjskich chrześcijan. Poniżej wybór wiadomości publikowanych przez ten serwis w mijającym roku:

• MÓDLMY SIĘ: 87-letni, nigeryjski chrześcijanin zarąbany na śmierć przez islamskich bojowników

• 1 chrześcijanka zabita, 4 inne porwane z kościoła w Nigerii

• Nigeryjski ksiądz „cudem” ucieka przed gwałtowną próbą morderstwa

• Ludobójstwo chrześcijan w Nigerii: czy ktoś to relacjonuje?

• Nigeria: ciężarna matka wśród 5 chrześcijan zamordowanych przez islamskich bojowników

• Media przymykają oko, gdy islamscy bojownicy dokonują ludobójstwa chrześcijan w ostatnim ataku w Nigerii

• 16 nigeryjskich chrześcijan zastrzelonych przez bojowników po nabożeństwie z błogosławieństwem dziecka

• Mimo niesłabnących prześladowań, Nigeria postanawia przetłumaczyć Biblię na 250 różnych języków

• „Módlmy się, by ci chrześcijanie nie ulegli zniechęceniu”: 20 nigeryjskich chrześcijan wymordowanych z powodu prawa o wypasie bydła

• Porwana, nigeryjska uczennica, od ponad roku przetrzymywana przez Boko Haram, odmawia wyparcia się swojej chrześcijańskiej wiary

• Anglikański arcybiskup wzywa do modlitwy po morderstwie nigeryjskiego duchownego, jego rodzina nadal przetrzymywana

Nie ustawajmy w modlitwie za wszystkich prześladowanych za swoją wiarę w Chrystusa.

Autor: Will Maule, Faithwire

Źródło: CBN News