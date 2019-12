Szkoła w Londynie degraduje Jezusa z pozycji „Pana” w kolędzie „Away in a Manger”, rodzice oburzeni

Rodzice podnoszą głos, gdy ich dzieciom polecono śpiewać „mały chłopiec Jezus”, zamiast „mały Pan Jezus” w kolędzie „Away in a Manger” (Daleko w żłobie).

Według Christian Concern, dyrektorka szkoły podstawowej Whitehall we Wschodnim Londynie, Zakia Khatun, powiedziała uczniom, że zmiana jest konieczna, by „wszyscy uczniowie mogli uczestniczyć w świętowaniu”.

Opowiada jedna z matek o imieniu Margarita: „Po lekcjach przyjechałam po dzieci, a one z wielkim smutkiem mówią: ‚Mamusiu, dzisiaj na zebraniu dyrektorka wszystkim powiedziała, że zmienia słowa świątecznej piosenki’. Byłam zszokowana. Chodzimy całą rodziną do kościoła, razem się modlimy i świętujemy Boże Narodzenie jako dzień narodzin Jezusa, Syna Bożego”.

Podczas spotkania z rodzicami, Khatun oznajmiła, że szkoła nie chce wykluczać żadnych dzieci, i stwierdziła, że w zeszłym roku, 60 uczniów nie przyszło na nabożeństwo z powodu swoich przekonań religijnych.

Mimo niepokoju rodziców, szkoła wprowadziła zmianę. Szkolne nabożeństwo świąteczne ma się odbyć 17 grudnia w miejscowym kościele.

Margarita stwierdziła, że rodzice nie zostali właściwie poinformowani, a decyzja o zmianie tekstu kolędy nie rozwiąże problemu wykluczenia, a raczej go pogłębi.

„Nie jestem sama. Nauczycielom i innym rodzicom też się to nie podoba. Uważam, że moje dzieci są dyskryminowane i pozbawiane wolności pełnego wyrażania swojej wiary” – powiedziała Margarita. „Zajmuję to stanowisko, ponieważ chrześcijańskie przekonania i tradycja, które tak wiele znaczą dla tak wielu ludzi ze wszystkich pokoleń, są poświęcane i uciszane w imię jedności i politycznej poprawności”.

Rzecznik szkoły, do której chodzi 485 uczniów, powiedział: „Jesteśmy szkołą społeczną, służącą dzieciom z różnych środowisk wyznaniowych”.

„W przeszłości, nie wszyscy mogli zejść się na wspólnym świętowaniu Bożego Narodzenia, dlatego wraz z naszym lokalnym kościołem szukaliśmy rozwiązania, by wszystkim dzieciom zapewnić możliwość uczestnictwa w tegorocznych obchodach, razem, jako jedność”.

Według relacji Daily Mail, inna oburzona matka powiedziała, że wprowadzone zmiany są niesmaczne, i porównała je do usunięcia z Bożego Narodzenia słowa „Boże”.

„Gdyby to był po prostu mały chłopiec o imieniu Jezus, to po pierwsze, niczego byśmy dzisiaj nie świętowali. To nasz Pan i Zbawiciel, Król wszystkich królów – w tym sęk” – powiedziała. „Pani Khatun nie chce, by ludzie, którzy nie mają takich samych przekonań, czuli się wykluczeni, ale wykluczanie chrześcijan jest w porządku”.

Biskup Michael Nazir-Ali powiedział: „Musimy szanować pierwotną wersję kolędy oraz intencję, z jaką została napisana. Słowa ‚Pan Jezus’ pojawiają się w niej trzy razy i wskazują na główne przesłanie Bożego Narodzenia, które brzmi: Bóg jest z nami w Jezusie”.

„W kościele, w którym odbywają się jasełka, wszystko wskazuje na tę centralną prawdę chrześcijańskiej wiary” – stwierdził biskup.

Jednak szkoła powiedziała, że wspiera brytyjskie wartości, w tym „tolerancję osób o różnej wierze i przekonaniach”.

Nazir-Ali dodał, że „jeśli rodzice nie chcą, by ich dzieci uczestniczyły w chrześcijańskich jasełkach i wszelkich towarzyszących im modlitwach, powinni mieć możliwość zrezygnowania z udziału, a szkoła powinna zapewnić takim dzieciom zajęcia alternatywne. Jednak podstawowe chrześcijańskie nauczanie nie powinno być zmieniane tylko po to, by wszystkich zadowolić”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News