Szkocja: Sąd zgadza się zmianę definicji kobiety

Definicja kobiety została rozszerzona w akcie prawnym, mającym zwiększyć przedstawicielstwo płci żeńskiej w komisjach publicznych. Teraz kobietą nie będzie już „osoba płci żeńskiej w dowolnym wieku”.

Sąd w Szkocji orzekł, że państwo może legalnie zmienić definicję kobiety, obejmując nią osoby transseksualne

Organizacja For Women Scotland (FWS) wniosła o rewizję sądową w sprawie wprowadzonych zmian, twierdząc, że łamią one prawa o równości.

„Otrzymaliśmy definicję, która obejmuje niektórych mężczyzn i jednocześnie, co niezwykłe, wyłącza niektóre kobiety” – stwierdziła organizacja. „Nie można pozwolić, by tak zostało”.

„Jesteśmy zaniepokojeni potencjalnymi skutkami poza Szkocją, na przykład, jeśli zostanie ustalone, że zdecentralizowane legislatury mogą wnosić poprawki do kluczowych pojęć w Ustawie o Równości za pośrednictwem innych aktów prawnych, wtedy inne kraje w Wielkiej Brytanii mogą pójść tym śladem i Ustawa o Równości może ulec zniszczeniu” – argumentuje FWS.

We wtorek 23 marca, sędzia Lady Wise odrzuciła to twierdzenie i orzekła, że szkocki rząd może legalnie ustanawiać prawa dotyczące aspektów Ustawy o Równości.

Wypowiedź pani sędzi Lady Wise

„Trzeba na początku zrozumieć, że sprawa nie stanowi części politycznej debaty na temat praw transseksualistów, wysoko kontrowersyjnej kwestii politycznej, w której ta decyzja nie może mieć właściwego zastosowania” – powiedziała.

„W swej istocie, tematem obecnego sporu sądowego jest to, czy pewne ustawowe zabezpieczenia przekroczyły ustawodawcze kompetencje szkockiego parlamentu.

„Chociaż rejestruję pewne twierdzenia, które uczyniono na temat polityki lub stanowiska szkockich ministrów wobec praw transseksualistów, tamta kwestia w najlepszym razie była drugoplanowa w stosunku do centralnego sporu i nie zaciążyła na decyzji, jaką podjęłam” – powiedziała Wise.

„…dla wielu kobiet w Szkocji będzie szokiem, że szkocki rząd może przedefiniować, co to znaczy być kobietą według prawa,…”

W wywiadzie dla „The Scotsman”, For Women Scotland wyraziło rozczarowanie orzeczeniem Wise, zapowiadając, że będzie konsultować się ze swoimi prawnikami.

„W czasie, gdy endemiczna natura dyskryminacji i przemocy doświadczanej przez kobiety na podstawie płci jest bardziej wyraźna, niż kiedykolwiek, dla wielu kobiet w Szkocji będzie szokiem, że szkocki rząd może przedefiniować, co to znaczy być kobietą według prawa, czyniąc to pojęcie niewiele bardziej znaczące, niż nazwisko na fakturze za usługi komunalne” – skomentowało FWS.

„Będziemy z zainteresowaniem śledzić, co kandydaci i partie mają do powiedzenia w nadchodzącej kampanii wyborczej. Z pewnością mogą spodziewać się pytań o poparcie dla praw kobiet i stosowania wyjątków dla oddzielnych płci na mocy Ustawy o Równości z 2010 roku, zapewniających kobietom prawo do przestrzeni z podziałem na płcie, takich jak przebieralnie, schroniska i kryzysowa pomoc psychologiczna w razie gwałtu” – dodano.

