Ze świata

Sześciu Izraelczyków zginęło, a 12 zostało rannych w zamachu w Jerozolimie

08/09/2025Aktualizowane: 08/09/2025
Jerozolima
Zdjęcie: IrinaUzv, Pixabay

W poniedziałek rano dwaj palestyńscy napastnicy otworzyli ogień w okolicach skrzyżowania Ramot, przy wjeździe do Jerozolimy. Zginęło sześć osób, a dwanaście zostało rannych — w tym sześć ciężko. Zamachowcy zostali zastrzeleni przez uzbrojonego cywila i dowódcę Brygady Hasmonejskiej IDF.

Według służb ratunkowych Magen Dawid Adom, pięć ofiar w ciężkim stanie przewieziono do szpitali. W kolejnych godzinach pięć osób zmarło wskutek odniesionych ran. Ostatecznie bilans rannych to: siedem osób w stanie ciężkim, dwie średnio ranne i trzy lekko.

*** Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na swój adres e-mail. ***

Do ataku doszło w czasie dużego korka. Napastnicy mieli wedrzeć się do autobusu linii 62 i otworzyć ogień do pasażerów, a następnie kontynuować strzelaninę na zewnątrz. Na miejscu panował chaos — świadkowie mówili o nieprzytomnych ofiarach leżących na ulicy i poboczu, wśród rozbitego szkła.

Prezydent Izraela, Icchak Herzog, nazwał zamach „barbarzyńskim mordem niewinnych ludzi” i podkreślił bohaterstwo osób, które zapobiegły jeszcze większej tragedii. Premier Benjamin Netanjahu zwołał naradę z szefami służb i przybył na miejsce zdarzenia.

W odpowiedzi na atak zamknięto przejścia między Izraelem a Autonomią Palestyńską w rejonie Jerozolimy. IDF wysłała dodatkowe siły, przeszukuje okoliczne wsie i prowadzi dochodzenie w sprawie potencjalnych wspólników.

Choć Hamas nie przyznał się do zamachu, pochwalił atak jako „naturalną odpowiedź na zbrodnie okupanta”.

Opr. za All Israel News
Cała inf. na stronie All Israel News

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

08/09/2025Aktualizowane: 08/09/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Brazylia liderem w światowej dystrybucji Biblii

07/09/2025

Pastor ujawnia, co się wydarzyło, gdy dzielił się Ewangelią z Ozzym Osbournem

06/09/2025

Wielka Brytania kraj wrogo nastawiony do wolności słowa i do kobiet

05/09/2025
Biblia cyfrowa

Więcej egz. Pisma Świętego udostępniono w wersji cyfrowej niż drukowanej

03/09/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button