Sześć unikalnych stylów dawania świątecznych prezentów – który jest twój?

Nadchodzi czas wręczania bożonarodzeniowych prezentów. W jaki sposób będziesz szukał prezentów dla osób na twojej liście? Prawie nikt nie rezygnuje ze wzajemnego obdarowywania się. To tak tradycyjny element Bożego Narodzenia, że może nawet nigdy nie myślałeś, w jaki sposób to robisz.

„Journal of Consumer Research” relacjonuje badanie, przeprowadzone na Uniwersytecie Illinois, w którym badacze poszli z ludźmi na świąteczne zakupy, by odkryć ich strategie dawania prezentów. Przez kilka dni towarzyszyli grupie osób, które kupowały świąteczne prezenty, obserwując i notując ich schemat nabywania różnych podarunków.

Na podstawie badania, zidentyfikowano sześć strategii kupowania prezentów, nazwanych stylami dawania. Tym, co stanowi o ich unikalności, jest sposób posłużenia się danym stylem w zależności od relacji kupującego z odbiorcą prezentu. Ktoś może w określony sposób kupować prezent dla swojego męża lub żony, ale już inaczej dla współpracownika czy krewnych.

Zastanawiasz się, w jakim stylu zwykle dajesz prezenty? Sprawdź każdy z poniższych opisów i określ, który styl przejawiasz najczęściej, oraz jakie style mógłbyś przyjąć w bieżącym okresie świątecznym.

Zadowalacz

Zadowalacz to najczęstszy styl kupowania prezentów. Zadowalacze chcą zdobyć doskonały prezent. Uważnie słuchają, gdy ktoś mówi o swoich upodobaniach, po czym idą i kupują prezent, jaki sprawi komuś radość.

Ludzie wyrażający ten styl często szukają potwierdzenia, że ich prezent jest dokładnie tym, czego obdarowany chciał. Osoba z tym stylem dawania postrzegana jest jako życzliwa i ceni tę opinię.

Zaopatrzyciel

Zaopatrzyciel to ktoś, kto kupuje prezenty, jakich ludzie potrzebują. To mąż, który kupuje żonie mikser. Dla niektórych, jego myślenie jest śmieszne: „Powiedziałaś, że chcesz mikser, bo wtedy mogłabyś robić koktajle i zrzuciłabyś parę kilo. Powiedziałaś, że schudniesz, jeśli będziesz mieć mikser, więc kupiłem ci mikser”.

To osoba, która kupi narzędzia koledze, który chce coś naprawić, albo oprogramowanie dziewczynie, która potrzebuje je do swojego komputera. Zaopatrzyciele kupują praktyczne prezenty ludziom w potrzebie. Na Boże Narodzenie, mogą kupić dla potrzebujących dzieci najbardziej niezbędne rzeczy, rozprowadzane przez swój kościół, jak nowy płaszcz, czy para tenisówek. Zaopatrzyciele często kupują prezenty, jakie ktoś niekoniecznie sam by sobie kupił.

Społecznik

Społecznik kupuje prezenty, jakie chce, żeby ktoś miał. Mówi: „Wspaniale byś wyglądał w takim ubraniu, dlatego ci je kupię i będziesz po prostu powalający. Pomogę ci wyglądać lepiej, niż do tej pory”.

To typ osoby, która kupuje prezenty ukierunkowane na zaradzenie czyimś problemom, z zamiarem zakomunikowania, że jej prezent może komuś w jakiś sposób pomóc.

Do tego stylu dawania należą karty podarunkowe. Społecznik kupuje karty podarunkowe i daje je dowolnym osobom, by mogły sobie kupić cokolwiek zechcą.

Wynagradzacz

Wynagradzacz to typ osoby, która przez wręczenie prezentu próbuje coś zrekompensować. Wielu mających taki styl dawania wykorzystuje w tym celu okres Bożego Narodzenia.

Rodzice, którzy się rozwiedli, chcąc poradzić sobie z wyrzutami, jakie mają z powodu wpływu rozwodu na dzieci, wynagradzają im to doświadczenie jakimś dużym prezentem lub serią prezentów. Wynagradzacze wykorzystają ten coroczny okres, by wynagrodzić za brak czułych słów lub czynów w ciągu roku.

To również osoby, które kupują coś, czego bardzo chcą, zapakowują dla samych siebie i kładą pod choinką. Brzmi znajomo? Może szukasz prezentów dla innych, znajdujesz coś, co sam chciałbyś dostać, za cenę, która ci odpowiada… po czym wręczasz swojej żonie, by sama dała ci to na prezent.

Odwdzięczacz

Odwdzięczacz daje z poczucia obowiązku – zwykle drobne prezenty, chociaż nie zawsze. Taki styl dawania można zaobserwować w sytuacji, gdy ktoś dostaje prezent i czuje się zobowiązany do odwzajemnienia.

Częstą praktyką wśród odwdzięczających się jest podawanie prezentów dalej – przyjmujesz prezent, którego tak naprawdę nie chcesz, nigdy go nie otwierasz, nie używasz, nie nosisz, lecz po prostu przeznaczasz do ponownego sprezentowania. Takie dawanie to sztuka dla sztuki; dla niektórych trochę dziwne.

Unikacz

To styl dawania typowy dla skąpców. W rzeczywistości, tacy ludzie nie chcą dawać prezentów, ani zawracać sobie głowy zakupami czy dowiadywaniem się, co ktoś chce. W efekcie, ograniczają się do minimum. Myślą, że przecież nie mogą obdarować wszystkich, więc kupią tylko dla niektórych.

To zrzędliwy sposób dawania, jaki unikacze w swoim umyśle racjonalizują lub usprawiedliwiają. W ich mniemaniu, Boże Narodzenie zostało skomercjalizowane, dlatego nie chcą brać w tym udziału.

Unikacze myślą, że ludzie i tak mają za dużo rzeczy, więc nie będą dokładać do ich stosu kolejnych przedmiotów, których nie potrzebują. Ten styl dawania to faktycznie styl nie dawania. Unikacz nie chce dawać prezentów i nie widzi w tej praktyce nic wartościowego lub ważnego.

Do której grupy należysz? Najbardziej fascynujące w tych stylach jest to, jak zależą od naszych relacji, i że nieustannie ewoluują. Twój styl dawania faktycznie może być zależny od tego, kto otrzymuje od ciebie świąteczny prezent.

A zatem, udanych zakupów – i wesołych świąt Bożego Narodzenia!

Rick McDaniel to mówca inspiracyjny i autor sześciu popularnych książek, w tym Turn Your Setbacks Into Comebacks (Zamień swoje komplikacje na zwycięstwa), oraz najnowszej You Got Style: How Discovering Your Personal Style Impacts Your Faith, Family, Finances & Much More (Masz styl: jak odkrycie swojego osobistego stylu wpływa na twoją wiarę, rodzinę, finanse i wiele więcej). Więcej informacji na rickmcdaniel.com.

Autor: Rick McDaniel

Źródło: Charisma News