Stykamy się z nimi na tyle często, że większość z nas ma już o nich wyrobione jakieś zdanie. Jednych irytują tym, że wszystkich nie-Świadków nazywają sługami szatana i Babilonem wielkim, odżegnując w ten sposób każdą organizację religijną czy Kościół chrześcijański od jakichkolwiek powiązań z Bogiem. Inni z ciekawością przysłuchują się ich naukom, myśląc, że coś w nich musi być. Oni sami mówią o sobie jako o tych, którzy znaleźli prawdę.

Czy rzeczywiście tak jest? Czy Świadkowie Jehowy naprawdę nigdy nie mają wątpliwości i czy nigdy nie rezygnują z posłuszeństwa Organizacji? Czy zdarza się, by dochodzili do wniosków, że ta ich „prawda” okazała się kolejnym złudzeniem? Z tego filmu dowiedzą się Państwo, bezpośrednio z ust byłych bardzo wysoko postawionych członków organizacji Świadków Jehowy, jakie były ich losy i historie poszukiwań w drodze do Prawdy.

Film, który oddajemy do Państwa rąk, nie został stworzony, by udzielać jakichkolwiek ostatecznych teologicznych odpowiedzi, lecz by pokazać historie kilku wysoko postawionych osób ze środowiska Świadków Jehowy. Można więc go potraktować jako materiał poglądowy dla osób, które interesują się tą Organizacją i jej naukami.

Tytuł: Szczerze szukałem prawdy. Rozmowy o Świadkach Jehowy

Nośnik: DVD

Autorzy: Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Janusz Dziurdź oraz Leszek Korzeniecki

Czas: 50 minut

EAN: 978-83-7829-132-9

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

W menu jest opcja z napisami w języku polskim i angielskim