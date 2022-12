„Szatan jest prawdziwy”: legenda country Dolly Parton z pasją gromi diabła na antenie TV

Legenda muzyki country, Dolly Parton, wykonała swój przebój „Go to Hell” w trakcie wieczoru bożonarodzeniowego na antenie TV, z pasją gromiąc diabła w czasie największej oglądalności.

Laureatka nagród Grammy, która od dawna otwarcie mówi o swojej wierze, zaśpiewała w czasie specjalnego programu NBC „Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas”.

Piosenka Parton skupia się wokół tytułowego przekazu „idź do piekła”, powtarzanego w zwrotkach wraz z innymi słowami nagany.

„Zabierz swoje wojny i swoje polityki, swoje pożądanie i swoją chciwość, i usmaż się w piekle, bo niebo czeka na mnie” – śpiewała Parton. „Ty oszuście, ty kłamco, ty draniu i złodzieju!”.

Parton tańczyła i śpiewała na tle chóru, a na scenie towarzyszył jej tancerz wyobrażający szatana. W punkcie kulminacyjnym występu piosenkarka zatrzymała się, by wygłosić mini przesłanie na temat diabła.

Przesłanie na temat diabła

„Moi bracia i moje siostry, jestem tu, by wam powiedzieć, że szatan jest prawdziwy. Jest prawdziwy i chodzi wśród nas, próbując zniszczyć wszystko, co dobre i piękne” – powiedziała. „Chce złamać nasze serca i umysły, zniszczyć nasze marzenia i plany. Chce porwać nas na kawałki, powalić i posłać prosto do piekła”.

Ale Parton na tym nie skończyła. Stwierdziła, że jej Bóg „może zrobić wszystko”, łącznie z uzdrowieniem chorych, uleczeniem serc i zabraniem dusz do nieba.

Parton otwarcie mówi o swojej wierze w Boga i swoich przekonaniach, a w ostatnich latach współpracuje z innymi chrześcijańskimi muzykami.

W 2021 roku zdobyła nagrodę Grammy razem z chrześcijańskim piosenkarzem Zachem Williamsem w kategorii „najlepsze wykonanie/piosenka współczesnej muzyki chrześcijańskiej”, za ich wspólną wersję utworu Williamsa „There Was Jesus”.

Parton jest też laureatką nagrody Grammy z 2020 roku, którą zdobyła razem z chrześcijańską grupą For KING & COUNTRY za wspólne wykonanie ich singla „God Only Knows”.

Autor: Billy Hallowell

Źródło: CBN News

