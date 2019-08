Szanowany profesor z Yale nie zgadza się z teorią ewolucji

Słynny pisarz i wykładowca Uniwersytetu Yale sprzeciwił się teorii ewolucji Karola Darwina. Twierdzi, że jest w niej za dużo dziur i jest zbyt przestarzała, aby być prawdopodobną teorią naukową.

Davin Gelernter, którego New York Times okrzyknął „gwiazdą rocka”, mówi, że antyreligijni badacze nie mogą od tak odrzucić teorii inteligentnego projektu.

Gelernter twierdzi, że przez brak wolności słowa w społeczności naukowej sprawia, że brakuje też teorii niepowiązanych z darwinizmem. Niestety, teoria ewolucji stała się dla wielu uczonych niemal „religią”.

W eseju, który napisał niedawno dla Claremont Review of Books, wyjaśnia, dlaczego nie wierzy już w teorię ewolucji Darwina.

Chodzi głównie o brak skamielin. Według niego w zbiorze skamieniałości jest ich za mało, aby potwierdzić teorię.

„Teoria Darwina zakłada, że nowe formy życia stopniowo ewoluują z tych starych. Tworzy to wciąż rozwijające się, rozgałęziające się drzewo życia”, pisze Gelernter. Brak skamieniałości martwił także Darwina.

Zauważa też, że tak naprawdę obecnie nie rozwijają się nowe gatunki.

„Większość gatunków jest na starcie w pełni rozwinięta i już się nie zmienia”, pisze Gelernter.

Choć profesor nie zgadza się z teorią inteligentnego projektu, stwierdził, że to „zupełnie poważny argument”. Dodał, że to „pierwsza i najbardziej intuicyjna teoria, jaka przychodzi do głowy”, powiedział w rozmowie z The Stream.

Podczas wywiadu z Hoover Institute Gelernter opowiadał, że w kręgach naukowych występuje sprzeciw wobec każdego, kto podważyłby teorię Darwina.

– Muszę zaznaczyć, że przez moich kolegów z Yale byłem traktowany w bardzo miły i przyjacielski sposób. To naprawdę fajni ludzie i lubię ich, to moi dobrzy znajomi – powiedział. – Kiedy jednak patrzę na to, co publikują i co mówią uczniom, widzę, że darwinizm przestał już być wyłącznie kwestią naukową.

– To, co widzę w ich zachowaniu naukowym i na innych uczelniach na Zachodzie, w ogóle nie przypomina wolności słowa, jeśli o ten temat chodzi – mówił Gelernter. – To gorzkie odrzucenie. Gorzkie, fundamentalne, brutalne, pełne gniewu i wściekłości odrzucenie. To w ogóle nie przypomina naukowej czy intelektualnej dyskusji. To dzieje się wciąż i wciąż. „Jestem darwinistą, nie chcę słyszeć nawet słowa sprzeciwu, kropka”.

– Atakuję ich religię – dodał. – To dla nich wielka sprawa.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News