Syryjscy chrześcijanie pod coraz większą presją

W wielu miastach Syrii sytuacja jest wciąż bardzo napięta. Kiedy pod koniec kwietnia w Homs jeden ze studentów odważył się powiedzieć na głos, że nauka Mahometa jest błędna, to bardzo szybko zebrał się tłum, który ruszył na niego, by go zabić. Choć studentowi udało się ujść z życiem, to jednak jego stan jest krytyczny, gdyż tak brutalnie został pobity. Również w Homs, ale i w Hamie, sunnici wywieszają flagi ISIS i nawołują do dżihadu i eksterminacji wszystkich druzów (odłam szyickiego islamu).

Sami chrześcijanie spotykają się z coraz większym sprzeciwem, a ich sytuacja z dnia na dzień jest coraz gorsza. Zdają sobie sprawę, że w każdej chwili mogą zostać zaatakowani, co z kolei bardzo negatywie odbija się na ich kondycji psychicznej. Wielu z nich postanowiło opuścić Syrię i wyjechać tam, gdzie będą czuć się bezpiecznie.

Módlmy się, by Pan pocieszał syryjskich chrześcijan, obdarzał swoim niebiańskim pokojem i mądrością. Wstawiajmy się za tymi, którzy wyjeżdżają, ale też i za tymi, którzy decydują się pozostać i być światłem Chrystusa w Syrii.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan