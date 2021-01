Syria: Wojna, trauma i rak

Wojna, trauma i choroba nowotworowa dziecka popchnęły Ridę i jego żonę, by poszukać nadziei w chrześcijańskim kościele. Tam poznali i uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Gdy ci wcześniej oddani muzułmanie powiedzieli o swoim nawróceniu ojcu Ridy, ten pobił i przeklął syna, plując na niego i zapowiadając, że nie otrzyma żadnego spadku.

Groźby ze strony rodziny nie ustają

Dalsza rodzina też zaczęła go nękać groźbami i biciem. Gdy brat Ridy uderzył jego żonę, na miejsce przyjechała policja, sugerując wniesienie przeciwko bratu oskarżeń za pobicie. Rida powiedział policji, że Pan Jezus nauczył go wybaczać.

Rodzina nadal im grozi, nawet śmiercią. Pracownik naszej partnerskiej misji The Voice of the Martyrs napisał, że „żyją oni w głębokiej nędzy. Szczególnie po tym, gdy w czasie jednej ze swoich prac Rida spadł z drabiny i złamał nogę”.

Módlmy się o odwagę i pociechę dla tej rodziny, która zaufała Chrystusowi.

Źródło: icommittopray.com

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

