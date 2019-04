Syria: Mimo że żyją w niepewności, pokładają ufność w Bogu

Lata wojny domowej odcisnęły na Syrii bolesne piętno. W marcu 2019 r. Syryjskie Siły Demokratyczne wspierane przez USA ogłosiły, że ISIS zostało pokonane; rozpoczęła się odbudowa kraju. W wielu sercach zrodziła się nowa nadzieja. Jednak wielu chrześcijan musi zmierzyć się z ruinami starego życia lub nowymi niebezpieczeństwami.

Poniżej przedstawiamy pokrótce historie kilku osób.

Spotkanie z Jezusem.

Randa* straciła męża i jednego z trzech synów w wyniku wojny. Została dwukrotnie wypędzona ze swojej rodzinnej wioski i do niedawna nie mogła tam wrócić, ponieważ miejscowość ta znajdowała się na obszarze spornym. Mówi: „Zawsze wiedziałam, że Bóg jest z nami. Kiedy nasza sytuacja się pogarszała, starałam się skupić na tej prawdzie. Bóg mnie pocieszył, dał siłę i przeprowadził mnie przez ciężkie chwile. Kiedy mój mąż i syn umarli, Jezus przyszedł do mnie we śnie. Gdy Go ujrzałam, poczułam, że Jego moc przyszła do mnie. Jezus był ubrany na biało, nigdy nie zapomnę tego snu”.

Brak wiadomości o porwanych.

Mąż Jamili* oraz jeszcze jeden mężczyzna zostali porwani pięć lat temu w Aleppo przez grupę rebeliantów. Rebelianci zatrzymali autobus, którym jechali mężczyźni i rozkazali chrześcijanom wysiąść. Ten drugi mężczyzna został zwolniony po zapłaceniu wysokiego okupu, ale mąż Jamili nie daje oznak życia. „Tamten mężczyzna opowiedział mi, jak on i mój mąż byli przymuszani do nawrócenia się na islam. Mój mąż za każdym razem mówił „nie” – mówi Jamila.

Los wielu innych porwanych osób nadal jest nieznany. Na przykład, w kwietniu 2013 r. dwóch biskupów zostało porwanych z Aleppo. Nikt nie wie, gdzie przebywają. Kościoły w Aleppo trwają w modlitwie o ich powrót.

Nawróceni muzułmanie – zagrożenia i ślepe zaułki.

Rasha* jest nastolatką. Jak wielu muzułmanów w Syrii, w czasie wojny zwróciła się o pomoc do Jezusa. „Bardzo trudno jest przeciwstawić się całemu społeczeństwu. Zgodnie z prawem islamskim mogę zostać zabita”, mówi, „ale czuję, że moja wiara w Jezusa jest silna. On mi pomaga, daje mi siłę i będzie mnie chronić. Jednym z wyzwań będzie znalezienie męża. Ponieważ oficjalna zmiana religii nie jest możliwa, według prawa syryjskiego jestem nadal muzułmanką.

To znaczy, że mogę poślubić tylko człowieka, który oficjalnie jest również muzułmaninem. Dla mnie, to musi być ktoś, kto nawrócił się do Chrystusa”, mówi Rasha. Dziękujmy Bogu za młodych chrześcijan i za kościoły, które ich przyjmują i opiekują się nimi.

* Imiona zostały zmienione

Proszę, módl się o chrześcijan w Syrii:

Dziękuj za wszystkich chrześcijan w Syrii. Za tych, którzy pozostali w kraju i za tych, którzy nawrócili się z islamu.

Módl się o wszystkich wysiedlonych, którzy jeszcze nie znaleźli stałego domu, aby Jezus dał im nowy dom.

Módl się, aby Jezus uzdrowił rany wojenne.

Módl się, aby syryjskie kościoły stały się latarniami nadziei i dowodem prawdziwej miłości Boga, tak, aby wielu ludzi znalazło tam swój duchowy dom.

za Open Doors, Polska