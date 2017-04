Syria: Dżihadyści zagrażają Damaszkowi

W ostatnich latach, populacja Damaszku rozrosła się z niecałych dwóch milionów do znacznie powyżej czterech milionów, odkąd Syryjczycy, w tym setki tysięcy chrześcijan, zaczęli szukać schronienia wewnątrz otoczonego kordonem bezpieczeństwa miasta. Jednak i tutaj zagraża im niebezpieczeństwo. 19 marca jedno z ugrupowań islamistycznych przeprowadziło potężny atak zaledwie dwa kilometry od murów Starego Miasta, dokąd bojownicy dostali się tunelami. Choć ostatecznie zostali odparci, to jeszcze nigdy nie podeszli tak blisko centrum miasta.

Maronicki arcybiskup Damaszku, Samir Nassar, napisał wtedy o „bardzo gorzkim Wielkim Poście”, jednocześnie głosząc zmartwychwstałego Chrystusa i zachęcając wiernych, by się nie poddawali.

Prośmy Pana Boga, by zainterweniował na Bliskim Wschodzie,

dając ochronę i zaopatrzenie swojemu cierpiącemu ludowi w Syrii, także tym, którzy uciekając przed niebezpieczeństwem, są zmuszani do opuszczania swoich domów. Módlmy się, by ci naśladowcy Chrystusa zostali umocnieni i zachęceni do tego, by nadal z całego serca żyć dla Pana, aby też przez ich chrześcijańskie świadectwo wielu ludzi zwracało się do Boga.

Prośmy Boga, by obdarzył mądrością przywódców Kościoła, wyposażając ich do skutecznej służby w tych niebezpiecznych czasach. Wstawiajmy się również za wszystkimi, którzy sprzeciwiają się Bogu i Jego ludowi, by oni też doszli do osobistego poznania Jezusa jako zmartwychwstałego Zbawiciela i Pana.

Źródło: Religious Liberty Prayer Bulletin

za Głos Prześladowanych Chrześcijan