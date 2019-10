Syria: chrześcijanie znów uciekają

Inwazja tureckiej armii na północną Syrię pochłonęła pierwsze ofiary cywilne, wśród których są także chrześcijanie. Według obserwatorów, mniejszości religijne są szczególnie zagrożone w obecnej sytuacji. W regionie mieszka kilkadziesiąt tysięcy chrześcijan, w samej stolicy prowincji Hasaka ok. 25.000 – 30.000. Open Doors zebrała głosy ze spornego rejonu ogarniętego walkami.

Po raz trzeci wypędzeni

Pastor George prowadzi Kościół Sojuszu Ewangelicznych Chrześcijan w Kamishli, mieście przy granicy tureckiej. Informuje, że od początku ofensywy tureckiej na linii granicznej wystrzelono wiele pocisków i zniszczonych zostało wiele domów. Granat spadł i zniszczył dom rodziny kurdyjskich chrześcijan, którzy obecnie mieszkają w budynku kościelnym.

Chrześcijańskie małżeństwo w Kamishli zostało ranne, kiedy pocisk spadł na ich dom. Kobieta przebywa w szpitalu z powodu poważnych urazów kręgosłupa; jej mąż odniósł mniej poważne obrażenia. Pastor George odwiedził ich w szpitalu i pokazał zdjęcia zniszczonego domu.

Miasto Derik (Al-Malikiya) znajduje się w północno-wschodniej Syrii. Mieszka tu około 2000 chrześcijan. Jeden z nich poinformował 10 października: „Wczoraj na miasto spadł ciężki ogień artyleryjski, ale jak dotąd do miejscowych szpitali nie przyjęto rannych”.

Chrześcijanie w regionie

Mieszkańcy przygranicznego miasta Kobane (Ain al-Arab) uciekają dalej na zachód. Lokalny partner Open Doors donosi: „W regionie występuje duży ruch uchodźców. Dotarło do nas kilka wiadomości o ewakuacji Ormian z północnego wschodu do Armenii. Nie mogliśmy ich potwierdzić, ale jest to prawdopodobne. Kurdyjski pastor, były muzułmanin, prosi o modlitwę za kurdyjskich chrześcijan. Dla nich to już trzecie wysiedlenie. Najpierw z Aleppo do Afryki, potem z Afryki do obozu na północnym wschodzie kraju, teraz po raz trzeci”.

Joseph Kassab, przewodniczący Rady Wspólnoty Protestanckiej w Syrii i Libanie, ostrzegał na krótko przed inwazją na amerykańskim portal informacyjnym Christianity Today:

„Spodziewana inwazja wojskowa i ewentualna konfrontacja z Kurdami może zmusić chrześcijan w regionie do ucieczki. Byłaby to kolejna tragedia dla obecności chrześcijan w Syrii. Open Doors wspiera chrześcijan w regionie między innymi poprzez projekty samopomocy.

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors, Syria zajmuje obecnie 11. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy o modlitwę za ludność w Syrii:

Módl się o ochronę dla wszystkich ludzi mieszkających na terenach objętych konfliktem i o jak najszybsze zakończenie walk.

Módl się za rannych i wysiedlonych, aby Jezus dał im zdrowie i nową nadzieję.

Módl się za chrześcijan, szczególnie za ludzi takich jak pastor George, aby mogli pomagać potrzebującym i okazywać im miłość Boga.

za Open Doors Polska