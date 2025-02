Syria: Chrześcijanie chcą pomóc w odbudowie

Miesiąc po zmianie władzy w Syrii, syryjscy przywódcy kościelni opublikowali „przesłanie miłości i nadziei”. Sformułowali w nim swoje nadzieje i życzenia dotyczące przyszłości kraju oraz zaapelowali do chrześcijan o aktywny udział w odbudowie Syrii. Pod koniec grudnia grupa wysokich rangą przedstawicieli Kościoła spotkała się z nowym przywódcą kraju HTS Ahmadem al-Sharą.

Pojednanie narodowe

„W tym historycznym momencie zwracamy się do społeczeństwa z przesłaniem miłości i nadziei” – tymi słowami zaczyna się deklaracja. Została ona podpisana przez Jana X, prawosławnego patriarchę Antiochii i całego Wschodu, Mora Ignatiosa Aphrema II, patriarchę Antiochii i zwierzchnika Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, a także Youssefa Absi, melchickiego greckokatolickiego patriarchę Antiochii i Wschodu.

W swoim oświadczeniu hierarchowie skupili się na czterech „kluczowych osiach”: pojednaniu narodowym i dialogu jako drodze do jedności; apelu do świata o zniesienie zewnętrznych sankcji gospodarczych; udziale w opracowaniu nowej konstytucji dla kraju; nadziei na świetlaną przyszłość.

Nowa konstytucja musi gwarantować wolność wyznania i prawa kobiet

W celu osiągnięcia pojednania i dialogu chcieliby oni, między innymi, rozpoczęcia kompleksowego dialogu narodowego, który połączy wszystkie sektory i elementy społeczeństwa, będzie promował zaufanie i spójność społeczną, zajmie się korzeniami konfliktu i na nowo zdefiniuje tożsamość narodową Syrii na podstawie wspólnych wartości, tj. obywatelstwa, godności, wolności i współistnienia.

„Wierzymy, że opracowanie nowej konstytucji, która odzwierciedla aspiracje Syryjczyków, ma kluczowe znaczenie dla budowy nowoczesnego i demokratycznego państwa. Dlatego podkreślamy potrzebę, aby proces tworzenia konstytucji był inkluzywny i kompleksowy, angażując wszystkie segmenty syryjskiego społeczeństwa, w tym różne grupy etniczne, wyznania, mężczyzn i kobiety, młodych i starych, aby zapewnić, że konstytucja reprezentuje wolę narodu w całej jego różnorodności”. Ponadto nowa konstytucja powinna „być zgodna z zasadami obywatelstwa, gwarancją praw człowieka, rządami prawa i podziałem władzy, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności publicznych i indywidualnych, w tym wolności słowa i przekonań oraz integracji kobiet”.

Chrześcijanie jako twórcy pokoju i pojednania w „duchu Ewangelii”

Trzej patriarchowie radzą chrześcijanom w Syrii, aby „nie wycofywali się w izolację ani strach, ale aktywnie angażowali się w sferę publiczną, poruszani duchem Ewangelii, aby mogli być partnerami w budowaniu nowej Syrii. Wierzymy, że Bóg, który zgromadził nas w tym kraju, pobłogosławi nasze wysiłki i poprowadzi nas drogą do pokoju. Podnieśmy do Niego nasze serca i ręce, pojednajmy się ze sobą i prośmy Go o siłę i mądrość, aby iść naprzód. Bądźmy budowniczymi pokoju, którzy niosą nadzieję Chrystusa i pozostają wierni Jego przesłaniu pojednania, braterskiej miłości i pokoju na ziemi”.

Odkąd Haiʾat Tahrir ash-Sham (HTS) przejął kontrolę nad krajem, chrześcijanie, alawici i druzowie martwią się o swoją przyszłość w nowej Syrii. Jak dotąd nie odnotowano wyraźnych incydentów, które wskazywałyby na ukierunkowaną wrogość nowych władz wobec mniejszości chrześcijańskiej w Syrii. Chociaż niektóre źródła informacyjne donoszą o incydentach, wydają się one być aktami wandalizmu lub działalności przestępczej pojedynczych osób.

31 grudnia Ahmad al-Shara, przywódca HTS, spotkał się z grupą przywódców kościelnych w Damaszku. Kilka agencji informacyjnych podawało, że opuścili spotkanie z „ostrożnym optymizmem” co do przyszłości ich kraju. „Istnieją obiecujące oznaki konsensusu w sprawie kluczowych zasad i wartości z nowymi przywódcami” – powiedział jeden z uczestników. „Musimy jednak poczekać i zobaczyć, czy za słowami pójdą czyny”.

za Open Doors, Polska