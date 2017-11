Synowie buntu – Frank E. Peretti

Synowie buntu to kolejny bestseller Franka E. Perettiego, w którym kontynuuje on tematykę rozpoczętą we Władcach ciemności. Tym razem siły ciemności postanawiają skorzystać ze struktur opieki społecznej i władz oświatowych, by zniszczyć wierzących z lokalnej społeczności. Na ratunek dla osamotnionej grupy chrześcijan zostaje wysłany Zastęp Niebieski zaprawiony w bojach z synami mroku. Prawdziwi gladiatorzy duchowego świata mogą rozwinąć swe umiejętności tylko wówczas, gdy będą wspierani przez wierzących ludzi.

Czy chrześcijanie odkryją tę tajemniczą moc, która wzmacnia siły wojsk niebieskich? O tym dowiemy się z pasjonującego thrillera Franka Perettiego. To książka o dwóch światach: postrzegalnym oraz niematerialnym, które się wzajemnie przenikają i uczestniczą w walce dobra ze złem.

Tytuł: Synowie buntu

Autor: Frank E. Peretti

Data i miejsce wydania: Warszawa 2012

Format: 150 x 222 mm

Oprawa: miękka

Liczba stron: 608

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Vocatio