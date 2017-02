Sycylia: sąd skazał muzułmanów za utopienie chrześcijan

Zapadł wyrok w głośnej sprawie muzułmańskich migrantów, którzy przed dwoma laty wrzucili do morza 9 towarzyszących im w podróży chrześcijan za to, że zamiast do Allaha modlili się do Chrystusa. Do incydentu doszło w drodze z Libii na Sycylię, po tym jak w pontonie odkryto dziurę i chrześcijanie zaczęli się modlić o ocalenie.

Sąd w Palermo uznał winę 6 z 15 oskarżonych i skazał ich na karę 18 lat więzienia. Prokuratur domagał się dożywocia ponieważ według zeznań świadków zabójcy działali z pobudek religijnych. Sąd nie zgodził się jednak na taką interpretację zbrodni i nie uwzględnił tych obciążających okoliczności.

za Rad. Watykanskie