Świeży powiew radości – Sheila Walsh

Gdy przygnębia cię nużąca rutyna codzienności lub zmagasz się z dotkliwymi trudnościami, radość wydaje się niemożliwa do osiągnięcia. Kto jednak zna Jezusa, może żyć radośnie niezależnie od okoliczności. On otacza nas wszystkich wielką miłością, aby wlać w nasze serca swoją radość.

Sheila Walsh zachęca cię do odkrywania radości każdego dnia. Poprzez zabawne i inspirujące historie oraz dodające otuchy przemyślenia udowadnia, że radość często ma swoje źródło we wdzięczności, w pięknie Bożego stworzenia, łasce lub prostym zachwycie nad dobrocią i miłością Boga. I przychodzi zawsze, gdy spędzamy czas w obecności Jezusa. To On daje życie, odnowę i radość!

Seria „5 Minut ze Słowem” to idealny sposób na rozpoczęcie dnia z radością w sercu.

Dana książki:

Liczba stron: 216

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-8065-099-2

Tłumacz: Aleksandra Lewandowska

Rok wydania: 2017

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Wojciecha