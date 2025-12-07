Święto Jesus Reigns na Filipinach przyciąga tysiące ludzi z całego kraju

Tysiące chrześcijan w całych Filipinach wzięło udział w 14. dorocznych obchodach Jesus Reigns Celebration Sunday, które odbyły się 30 listopada. Ten ogólnokrajowy dzień uwielbienia upłynął pod znakiem zsynchronizowanych przejazdów modlitewnych, spotkań uwielbieniowych oraz publicznych wyznań wiary. Organizatorzy podkreślają, że w wydarzeniach uczestniczyli zarówno Filipińczycy, jak i goście z zagranicy, a spotkania odbyły się w wielu prowincjach kraju.

Jesus Reigns Philippine Celebration (JRPC), powołany do życia w 2012 roku, to międzywyznaniowy ruch jednoczący wierzących z różnych kościołów wokół wspólnego dnia modlitwy, uwielbienia i działań społecznych. Głównym celem inicjatywy jest oddanie czci Jezusowi Chrystusowi — bez eksponowania konkretnych osób czy denominacji.

Tegoroczne hasło przewodnie, „Żywa ofiara”, zachęcało uczestników do całkowitego oddania się Bogu. Organizatorzy apelowali do chrześcijan, by „ofiarowali swoje życie jako świętą ofiarę, żyjąc dla Jego chwały i szerząc Jego Królestwo na ziemi”. Temat ten uznano za kluczowy dla duchowego kierunku obchodów planowanych na rok 2025.

W programie znalazły się m.in. przejazdy z biblijnym przesłaniem oraz skoordynowane nabożeństwa uwielbienia w różnych prowincjach.

Organizatorzy podkreślili, że przyszłoroczne obchody będą skoncentrowane na nadziei i duchowym odnowieniu. Zaznaczyli również, że wydarzenie pozostaje niezależne od jakichkolwiek wpływów politycznych. „Nasze święto odbywa się nieprzerwanie od 2012 roku, całkowicie niezależnie od polityki” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu z 29 listopada.

Ruch JRPC opiera się na wartościach ujętych w akronimie P.A.U.S.E., który oznacza: modlitwę (Prayer), anonimowość (Anonymity), jedność (Unity), ofiarność (Sacrificial-giving) i doskonałość w uwielbieniu (Excellence in worship). Inicjatywa odwołuje się do przesłania z 2 Kronik 7:14, wzywającego narody do uzdrowienia przez pokorę, modlitwę, nawrócenie i szukanie Boga.

W całym kraju liderzy uwielbienia i uczestnicy jednomyślnie ogłaszali jedność. „Przyłączamy się do głosu wszelkiego stworzenia w niebie i na ziemi, by głosić Jego panowanie nad wszystkim. Niech Król zostanie wywyższony we wszystkich prowincjach i w całych Filipinach — nie ma innego imienia jak Jezus” – napisał jeden z uczestników w mediach społecznościowych. Wielu powtarzało również siedmiokrotnie deklarację „Jezus króluje” jako symboliczny akt wiary.

Jedna z uczestniczek podsumowała swoje przeżycia słowami: „W świecie pełnym hałasu i niepewności stoimy mocno i głosimy, że nadzieja ma imię — Jezus”.

Autor: Ellen Gabisay

Źródło: Christian Daily