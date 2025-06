Świątynia Szatana otworzy trzecią klinikę aborcyjną w dniu urodzin Donalda Trumpa

Świątynia Szatana (The Satanic Temple) planuje uruchomienie swojej trzeciej kliniki aborcji telemedycznej w dniu urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Nowa placówka będzie oferować kobietom recepty na środki wczesnoporonne oraz instrukcje dotyczące przeprowadzenia tzw. „rytuału aborcji”.

Nowy ośrodek, będący częścią „religijnej organizacji opieki aborcyjnej” TST Health, zostanie otwarty w sobotę w stanie Maine. Usługi mają być bezpłatne dla pacjentek, z wyjątkiem opłaty w wysokości 91 dolarów, pobieranej przez partnera farmaceutyczna organizację – Honeybee Health – za realizację recepty na aborcję farmakologiczną.

Placówka nosi nazwę „Najpiękniejsza, Najwspanialsza Szatańska Klinika Aborcyjna Prezydenta” i będzie trzecim tego typu ośrodkiem otwartym przez TST Health – po „Szatańskiej Klinice Aborcyjnej Mamy Samuela Alito” w Nowym Meksyku oraz „Szatańskiej Klinice Aborcyjnej Prawo do Życia” w Wirginii.

– Wiemy, jak bardzo nasz prezydent ceni wolność i fundamentalne prawo do wyboru – powiedziała dyrektor wykonawcza TST, Erin Helian, w oświadczeniu dla „The Christian Post”. – Mamy nadzieję, że nadając klinice to zaszczytne imię, sprawimy mu królewski prezent urodzinowy, na jaki zasługuje.

Helian odniosła się również do sytuacji po wyroku Sądu Najwyższego USA w sprawie Dobbs przeciwko Jackson Women’s Health Organization z 2022 roku, który uchylił precedens ustanowiony wyrokiem Roe v. Wade z 1973 r., przywracając poszczególnym stanom prawo do samodzielnego regulowania dostępu do aborcji.

Chociaż wiele klinik aborcyjnych zamknięto po orzeczeniu w sprawie Dobbs, dane wskazują, że liczba takich placówek spadała już wcześniej.

– Choć ubolewamy nad tym, że tak wiele klinik w ostatnich latach zostało zmuszonych do zamknięcia, w TST Health będziemy nadal świadczyć opiekę aborcyjną wszędzie tam, gdzie to możliwe – dodała Helian. – Naszym celem jest dalszy rozwój i sprzeciw wobec politycznych projektów, które od dekad naruszają prawa kobiet.

Świątynia Szatana nie udzieliła natychmiastowej odpowiedzi na prośbę „The Christian Post” o komentarz.

Po otwarciu w zeszłym roku kliniki „Right to Your Life Satanic Abortion Clinic” w Wirginii, organizacja udostępniła przewodnik opisujący sposób przeprowadzania tzw. rytuału aborcji. Jednym z jego elementów jest spojrzenie w lustro, aby – jak podano – „przypomnieć sobie o własnej autonomii i odpowiedzialności wobec siebie”.

W ramach przygotowań do rytuału TST zachęca kobiety do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa, obalonymi mitami oraz faktami naukowymi na temat aborcji. Grupa zaleca również wysłuchanie historii osób, które – według niej – poniosły „wielkie poświęcenia” na rzecz ustanowienia praw reprodukcyjnych, mających pomóc w przezwyciężeniu społecznego piętna.

Na pytanie o kwestie bezpieczeństwa aborcji przeprowadzanych za pośrednictwem telemedycyny, Helian odpowiedziała, że TST nie zgadza się z opinią, iż takie procedury stanowią zagrożenie dla zdrowia kobiet. Jej zdaniem, rozszerzenie dostępu do aborcji poprzez usługi telemedyczne „może ratować życie”.

Z kolei wielu przedstawicieli środowisk pro-life oraz lekarzy wyraża obawy dotyczące zamawiania środków aborcyjnych przez internet. Wskazują oni m.in. na brak konsultacji lekarskiej umożliwiającej określenie stadium ciąży lub wykrycie ciąży pozamacicznej.

Innym zagrożeniem, jakie wskazują, jest możliwość wykorzystania tego systemu przez przestępców, np. handlarzy ludźmi lub przemocowych partnerów, do wymuszania aborcji bez zgody kobiet.

Skutki uboczne aborcji farmakologicznej obejmują m.in. silny ból i intensywne krwawienie. Elizabeth Gillette, w rozmowie z CP w marcu 2024 r., opisała swoje doświadczenie po zażyciu leków przepisanych jej w placówce Planned Parenthood w Oregonie. Twierdzi, że znalazła się wtedy w łazience, leżąc we krwi, i trzymała w rękach worek owodniowy z rozpoznawalnym płodem, który musiała spłukać w toalecie.

– Nikt mi nie powiedział, że coś takiego w ogóle może się wydarzyć – relacjonowała Gillette. – Mówiono mi jedynie o skrzepach. Myślałam, że umrę, a nikogo to nie obchodziło. Żadna kobieta nie powinna przez to przechodzić. Kobiety zasługują na prawdę – dodała. – Kiedy społeczeństwo słyszy tylko połowę historii, ktoś musi opowiedzieć resztę.

W lutym 2023 roku TST uruchomiło w Nowym Meksyku „klinikę aborcji religijnej” nazwaną imieniem sędziego Alito. Na swojej stronie internetowej organizacja informuje, że oferuje wysyłkową aborcję farmakologiczną osobom z tego stanu, które chcą przeprowadzić „rytuał aborcji religijnej Świątyni Szatana”.

Źródło: Christian Post