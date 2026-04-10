Światowy Alians Ewangelikalny z zadowoleniem przyjął zawieszenie broni między USA a Iranem

Światowy Alians Ewangelikalny w środę z zadowoleniem przyjął nowo ogłoszone dwutygodniowe zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, wyrażając nadzieję, że tymczasowa przerwa w działaniach zbrojnych może doprowadzić do trwałego porozumienia pokojowego.

W oświadczeniu wydanym 8 kwietnia ks. Botrus Mansour, sekretarz generalny WEA, powiedział, że Alians modli się za wszystkich dotkniętych sześciotygodniowym konfliktem, w tym za społeczności w Iranie, Izraelu i w całym regionie arabskim.

„Modlimy się, aby przerodziło się to w trwałe porozumienie pokojowe” — powiedział Mansour, który mieszka w Nazarecie, dodając, że chrześcijanie są powołani do dążenia do pokoju i odrzucenia wojny. Podkreślił również potrzebę wolności religijnej dla wszystkich ludzi w regionach dotkniętych konfliktem, w tym dla chrześcijan ewangelikalnych.

Reakcja WEA następuje po zawieszeniu broni, które weszło w życie we wtorek wieczorem (7 kwietnia), tymczasowo wstrzymując tygodnie narastającej przemocy między siłami USA i Iranu, przy poparciu Izraela dla tej przerwy pod pewnymi warunkami. Porozumienie ma stworzyć przestrzeń do dalszych negocjacji, choć nadal nie ma pewności co do jego zakresu i sposobu egzekwowania.

W swoim oświadczeniu WEA podkreślił, że pokojowe porozumienia między państwami powinny być osiągane poprzez dialog i zgodnie z prawem międzynarodowym, potwierdzając jednocześnie, że wszyscy ludzie powinni mieć możliwość życia zgodnie z zasadami praw człowieka określonymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Alians zwrócił również uwagę na utrzymujące się obawy związane z sytuacją w Libanie, apelując, aby zawieszenie broni objęło ochroną także tamtejszą ludność cywilną, szczególnie w południowych regionach kraju, gdzie działania zbrojne trwały mimo porozumienia.

Odwołując się do biblijnego wezwania do czynienia pokoju, Mansour przytoczył słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza, podkreślając chrześcijańskie zobowiązanie do pojednania pośród konfliktu.

Źródło: Christian Daily