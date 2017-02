Świat islamski: Tam, gdzie chrześcijanie ryzykują życie

Hameedullah* mieszka jako chrześcijanin w islamskim kraju. Chociaż ze względów bezpieczeństwa nie może oficjalnie żyć swoją wiarą, mężczyzna podróżuje, by wspierać innych wierzących i głosić Ewangelię. Jest częścią sieci wspólnot podziemnych. W ten sposób Open Doors dostarcza literaturę chrześcijanom, którzy mogą żyć wiarą tylko w ukryciu i zachęca ich do trwania w Panu.

Sen i spotkania z chrześcijanami

Hameedullah dorastał jako uchodźca w wiosce namiotowej na skraju gór. Jako obcokrajowiec był razem ze swoją rodziną wrogo traktowany przez miejscowych. Jednak pewna chrześcijańska położna okazała im współczucie i przyjęła ich do siebie. Nocą ojciec Hameedullaha miał sen, w którym zobaczył Jezusa. Na jego prośbę chrześcijanka opowiedziała mu potem o Jezusie i dała mu Biblię. Ojciec Hameedullaha nie umiał jednak czytać, więc wysłano go na kurs czytania i pisania prowadzony przez chrześcijan. Mężczyzna był zachwycony jak pracownicy nawzajem się traktują oraz jak postępują. On również zapragnął takiego życia. W końcu on i jego żona postanowili przyjąć chrzest. Hameedullah także zaczął wierzyć w Jezusa. Jednak w obozie dla uchodźców, w którym dotychczas mieszkali tylko muzułmanie i razem z krewnymi należeli do islamskich organizacji, rodzina musiała utrzymywać swoją wiarę w ukryciu.

Zamordowany, bo opowiadał o Jezusie

Gdy miał 40 lat, poznał innego chrześcijanina imieniem Qareem, który czuł się powołany do przekazywania Dobrej Nowiny osobom ze swojej grupy etnicznej. Gdy Hameedullah spotkał Qareema i zobaczył jego poświęcenie, dało mu to do myślenia. Czy nie powinien żyć jak Qareem i wstawiać się za tym, aby inni mogli usłyszeć Ewangelię? Ale ciągle bał się możliwych konsekwencji.

10 lat później Qareem został porwany. Od tego czasu słuch po nim zaginął. Bardzo prawdopodobne, że został zamordowany, ponieważ głosił Ewangelię. Po tym wydarzeniu niewielka grupa miejscowych chrześcijan postanowiła się więcej nie spotykać – ryzyko byłoby zbyt wielkie.

W pełni zaangażowany mimo dużego niebezpieczeństwa

Hameedullah opłakiwał swojego przyjaciela, ale jednocześnie odczuwał pragnienie, aby pomóc swoim braciom i siostrom: „Cierpieli z powodu samotności i duchowego głodu”, opowiada. Dołączył do podziemnej sieci współpracującej z Open Doors i roznosi literaturę chrześcijańską. Dodatkowo odwiedza ludzi, którzy spotkali Jezusa w wizjach i snach, aby opowiadać im Ewangelię. „Śmierć Qareema zmieniła moje życie”, opowiada Hameedullah. „Zostałem Ewangelistą tak jak on by sobie życzył”. Dziś Hameedullah troszczy się o tysiące chrześcijan, zachęca pastorów i szkoli nowych pracowników. Jezus buduje swój Kościół – nawet w kraju, w którym oficjalnie nie może być żadnych chrześcijan.

*Imię zmienione

Prosimy, módlcie się za chrześcijan, którzy muszą trzymać swoją wiarę w tajemnicy!

• Dziękujmy Panu za powiększającą się wspólnotę podziemną i prośmy Go, aby ochraniał, zaopatrywał oraz wzmacniał w wierze tych chrześcijan.

• Módlmy się za odważnych pracowników, takich jak Hameedullah, którzy biorą na siebie duże niebezpieczeństwo, aby przekazywać Ewangelię ludziom oraz wspierać innych chrześcijan.

• Módlmy się o mądrość i siłę dla pastorów, którzy potajemnie prowadzą swoje kościoły.

• Módlmy się, aby jeszcze wielu muzułmanów poznało Jezusa.

Źródło Open Doors

Tłumacz Alicja Gubernat