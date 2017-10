Sukcesy i porażki w biznesie. Jak osiągnąć wolność finansową

Henry Ford, Bill Gates, Walt Disney, Steve Jobs – znani ze swych osiągnięć na całym świecie. Dziś już nikt nie pamięta, że ich ogromny sukces poprzedzało pasmo dotkliwych porażek. To jednak one pozwoliły im dążyć do celu jeszcze odważniej. Czy trudności są niezbędne w drodze na szczyt?

Jak wyjść z długów? Jak dojść do wolności finansowej? Odpowiedzi na te pytania padną podczas konferencji „Sukcesy i porażki w biznesie”.

Wiele firm, zarówno międzynarodowych korporacji jak i jednoosobowych działalności gospodarczych, na pewnym etapie napotyka na trudności. Niekiedy przeradzają się one w klęski ciężkie do udźwignięcia. Statystyki potwierdzają, że co trzecia młoda firma upada w ciągu pierwszego roku,

a prowadzący ją przedsiębiorcy w efekcie wycofują się i odkładają marzenia o własnym biznesie.

Ci, którzy mają jeszcze mniej szczęścia, pozostają na długie lata z długami rujnującymi ich życie.

Doświadczeni w biznesie gracze mówią, że jeśli się upada, to zawsze do przodu. „Fail fast” to strategia, dzięki której wynosząc z porażki odpowiednie wnioski, można powstać z niej zwycięsko. Pojęcie to jest także dobrze znane Krzysztofowi Jędrzejewskiemu i Danielowi Lewczukowi, prelegentom konferencji „Sukcesy i porażki w biznesie”, którzy na bazie swoich doświadczeń na co dzień doradzają w kwestiach biznesowych i finansowych.

– Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą najbardziej obawiają się porażek, tymczasem przytrafiają się one tym, którzy działają. Podczas konferencji przekażemy swoje wnioski wsparte latami doświadczeń w zarządzaniu zarówno firmami z ogromnym kapitałem jak i start-up’ami.– powiedział Daniel Lewczuk, Prezes Zarządu Executive Network Sp. z o.o..

Konferencja organizowana przez Szkołę Praktyków Biznesu dedykowana jest osobom zarządzającym w małych i dużych firmach, a także tym, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą.

– Nawet kiedy firma się rozwija, należy zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek porażki. Zamknięcie pierwszy raz inwestycji ze stratą jest jedną z ważniejszych lekcji w działalności gospodarczej. Trzeba dążyć jednak do tego, żeby ta lekcja nie była zbyt kosztowna. Warto korzystać

z doświadczeń innych, a my chcemy się nimi dzielić. – dodał Krzysztof Jędrzejewski, dominujący udziałowiec Mostostal Zabrze SA, prelegent zbliżającej się konferencji.



Jak unikać porażek i budować sukces na tych, których nie dało się ominąć? Jak wyjść z długów? Jak od zera dojść do wolności finansowej? Na te pytania znajdziemy odpowiedź już 18 listopada. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Wymagana rejestracja pod adresem http://bit.ly/sukcesyrejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

Sukcesy i porażki w biznesie

18 listopada 2017 r. (sobota)

10:00 – 13:00

Centrum E10, ul. Elektronowa 10, Warszawa

Wstęp bezpłatny. Wymagana rejestracja

http://bit.ly/sukcesyrejestracja

PROGRAM

9:30 – 10:00 rejestracja uczestników

10:00 – 10:05 rozpoczęcie konferencji

10:05 – 11:00 Krzysztof Jędrzejewski –„Jak unikać porażek w działalności gospodarczej?”

– Jak strategicznie zaplanować prowadzenie działalności gospodarczej?

– Jak mądrze działać?

– Jak wyjść z długów i czerpać z porażek?

11:00 – 11:20 Krzysztof Jędrzejewski – „Jak używać kredytów w działalności gospodarczej?”

11:20 – 11:30 przerwa

11:30 – 12:15 Daniel Lewczuk – „Jak osiągnąć sukces? Doświadczenia Anioła Biznesu”

12:15 – 12:55 panel dyskusyjny z uczestnikami „Sukcesy i porażki w biznesie – droga do wolności finansowej” (Krzysztof Jędrzejewski, Daniel Lewczuk, Michał Nowak)

12:55 – 13:00 zakończenie konferencji

Prelegenci:

Daniel Lewczuk, Prezes Zarządu Executive Network Sp. z o.o.

Jest przedsiębiorcą od 18 lat prowadzącym biznes w branży rekrutacyjnej (executive search), był współudziałowcem GoldenLine i inwestorem. W Polsce reprezentuje interesy STS Capital Partners, międzynarodowej firmy fuzji i przejęć. Ponadto, Daniel Lewczuk był członkiem Jury oceniającego potencjał polskich start-upów takich organizacji jak: Lewiatan Business Angels, Intell Business Challenge Europe, GSEA. Zasiadał i zasiada jako członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych. Jest także autorem publikacji w prasie profesjonalnej biznesowej: Harvard Business Review, Bloomberg, Forbes, Magazyn Sukces, Puls Biznesu, Businessman.pl.

Krzysztof Jędrzejewski, dominujący udziałowiec Mostostal Zabrze S.A.

Jest przewodniczącym rad nadzorczych oraz głównym udziałowcem Mostostalu Zabrze SA, który notowany jest na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Pieniądze – zarówno w działalności biznesowej jak i społecznej – są dla niego narzędziem do osiągania celów. Angażuje się w działalność licznych fundacji i organizacji charytatywnych. Podkreśla znaczenie wartości chrześcijańskich, zarówno w życiu prywatnym jak i w działalności biznesowej. Uważa, że odpowiedzialna firma powinna zarówno generować zyski, dbać

o rozwój pracowników, ale również nie zapominać o swoim otoczeniu. Wiele czasu poświęca pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie.

O Organizatorze:

Ethics. Szkoła Praktyków Biznesu zrodziła się z idei dzielenia. Założona w 2015 roku jako platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i talentów w zakresie rozwoju profesjonalnego i przedsiębiorczości. Swoją misję realizuje poprzez konferencje i warsztaty, na których uczestnicy dowiadują się jak śmiało kroczyć po ścieżkach biznesu i kariery zawodowej, nie zapominająco życiowych wartościach.

