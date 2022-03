Sudan: Sąd nakazuje częściowe zburzenie kościoła

15 lutego sąd w Sudanie nakazał częściowe zburzenie kościoła w pobliżu stolicy kraju, Chartumu. Jest to kolejna odsłona wydarzeń w długotrwałym sporze między kościołem a władzami, który rozpoczął się w 2013 r. Decyzja ta jest kolejnym ciosem dla nadziei na większą wolność religijną w Sudanie, która pojawiła się po obaleniu Omara al-Bashira.

Nie ma już dostępu do budynku kościoła

Budynek, o którym mowa, należy do Sudańskiego Prezbiteriańskiego Kościoła Ewangelicznego (SPEC) i znajduje się w Chartumie Bahri, mieście położonym na północ od stolicy Sudanu, Chartumu. Według informacji Christian Solidarity Worldwide (CSW) częściowa rozbiórka kościoła nakazana przez lokalny sąd oznacza, że do budynku nie można już wejść. Inne wejścia zostały już wcześniej zablokowane z powodu kontrowersyjnych nakazów sądowych. W 2013 r. komisja powołana przez rząd próbowała przejąć kontrolę nad majątkiem kościoła. Były prezydent Sudanu, Omar al-Bashir, wykorzystywał takie komitety do podporządkowania administracji kościołów władzy państwowej oraz do przejmowania budynków kościelnych i ziemi.

Po obaleniu al-Bashira i utworzeniu rządu tymczasowego w 2019 r. chrześcijanie mieli nadzieję, że Sudan zmierza w kierunku większej wolności religijną. Mimo budzących nadzieję decyzji rządu zmiany następują powoli.

Większość społeczeństwa krytycznie nastawiona do chrześcijan

W lipcu ubiegłego roku chrześcijański doradca sudańskiego ministra ds. religii został zaatakowany za to, że głośno mówił o potrzebie zajęcia się przez rząd problemami wynikającymi ze skonfiskowanej własności kościelnej, powołanych przez państwo komisji kościelnych i kontroli majątku Sudańskiego Prezbiteriańskiego Kościoła Ewangelicznego.

Wydaje się, że przewrót wojskowy w październiku ubiegłego roku zaprzepaścił wszelkie postępy, a kościoły ponownie muszą stawić czoła ingerencji państwa. Pod koniec grudnia przeciwnicy obecności chrześcijan w Sudanie zajęli dwa kościoły należące do SPEC w stanach Biały Nil i Południowy Kordofan. Przywódcy kościoła, który protestował, postawiono zarzuty karne.

Jednym z największych wyzwań stojących przed około dwoma milionami chrześcijan w Sudanie jest ich postrzeganie przez większość społeczeństwa. Większość Sudańczyków uważa islam za integralną część swojej tożsamości narodowej. Islam i prawo szariatu kształtują sposób myślenia ludzi i doprowadziły do tego, że chrześcijanie są systematycznie prześladowani od dziesięcioleci. Chrześcijanie, którzy publicznie deklarują swoje przekonania religijne, muszą liczyć się z tym, że mogą zostać zaatakowani przez ekstremistów. Szczególnie dotkliwie odczuwają to konwertyci, a zwłaszcza chrześcijanie, którzy odeszli od rdzennych religii afrykańskich.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Sudan zajmuje 13 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Sudanie!

Módl się za chrześcijan z kościoła w Chartumie Bahri, aby znaleźli sposób i miejsce na wspólne spotkania i nabożeństwa.

Módl się o nowe siły dla wszystkich przywódców kościelnych, którzy muszą stanowić oparcie dla swoich wspólnot w obliczu wielu niepowodzeń.

Módl się za chrześcijan, aby trwali niezłomnie w nadziei pokładanej w Jezusie, a także, aby dzielili się wiarą z innymi.

Módl się o rozwój sytuacji politycznej w Sudanie, aby powstał nowy rząd i aby chrześcijanie uzyskali więcej wolności.

Źródła: Christian Solidarity Worldwide, Open Doors

Za Open Doors

