Sudan Południowy: Chrześcijanie zabici w ataku na kościół

27 lipca niezidentyfikowani napastnicy z bronią palną wtargnęli do kościoła anglikańskiego we wsi Makol Cheui, zabijając co najmniej 23 osoby i raniąc 20 innych. Chrześcijanie zabici to diakon oraz kobiety i dzieci. Szukali oni schronienia w zabudowaniach kościelnych. Następnie napastnicy zdewastowali kościół, niszcząc instrumenty muzyczne.

Po ataku na kościół bandyci ruszyli przez wieś. Najpierw zabijali niewinnych mieszkańców, a na końcu spalili wieś do fundamentów. Zaraz po napadzie stwierdzono zaginięcie sześciu osób i porwanie sześciorga dzieci. Ich ciała zostały później odnalezione w lesie.

Działania ugrupowań bojowych doprowadziły do całkowitej destabilizacji Sudanu Południowego.

Przemoc między różnymi grupami pociągnęła za sobą setki ofiar śmiertelnych. Ataki takie jak obecny narażają na szwank toczące się w kraju rozmowy pokojowe, mające na celu zakończenie wojny domowej.

Komentując tę sytuację, a także wspominając o innym ataku we wsi Jalle, w którym zginął archidiakon i trzech pastorów, biskup Moses Anur Ayom wydał następujące oświadczenie: „Smuci mnie to zabijanie ludzi i niszczenie kościołów. Chciałbym zaapelować do społeczności międzynarodowej o interwencję. Jako lider Kościoła, wybaczam napastnikom. Biblia mówi, że musimy wybaczać tym, którzy nas krzywdzą”.

Módlmy się, by Boża miłość i pokój zwyciężyły w tym udręczonym ponad miarę kraju. Wstawiajmy się też za przywódcami Kościoła, którzy chcą zapewnić swoim wiernym właściwą opiekę. Niech sprawcy odpowiedzialni za ostatnie ataki uświadomią sobie wagę swojego grzechu i przyjdą do Chrystusa w autentycznej skrusze, szukając przebaczenia, jakie tylko On może zapewnić, i ostatecznie oddając Mu swoje życie.

Chrześcijanie zabici niech motywują nas do odważnego dzielenia się ewangelią.

Głos Prześladowanych Chrześcijan

