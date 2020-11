Sudan: Napaść na troje młodych chrześcijan

6 października na północnych przedmieściach Chartumu doszło do napaści na troje młodych chrześcijan z powodu ich wiary w Chrystusa. 17-letni Levi Hakim poszedł do sklepu, gdy jakiś muzułmanin chwycił go i zaciągnął za meczet. Tam dołączyło do niego dwóch innych, znieważając Leviego i wyrażając pogardę dla miejscowych chrześcijan.

Dramatyczne wydarzenia w pobliżu sklepu

Gdy Levi nie wrócił ze sklepu, poszedł go szukać jego 16-letni kuzyn Jal John Paul. Na jego widok muzułmanie powiedzieli, że to „jeszcze jeden”, mając na myśli chrześcijan, i ruszyli do ataku. Nieobecność chłopców zaniepokoiła 20-letnią ciotkę Jala. Nyawal Paul, która poszła do tego samego sklepu i też została pobita.

Wszyscy troje należą do Państwowego Kościoła Prezbiteriańskiego w Chartumie, którego pastorem i zwierzchnikiem jest ojciec Jala. Niestety, żaden z nich nie potrafił zidentyfikować napastników. Chociaż zajście zgłoszono na policji, do tej pory nie podjęto żadnych działań. Tymczasem, sprawcy grozili matce Leviego, ostrzegając, by wycofała sprawę, albo poniesie konsekwencje.

„Niech Bóg zmiękczy serca przeciwników chrześcijan” – Módlmy się

Módlmy się o ochronę tej rodziny, a także innych chrześcijan w Sudanie.

Prośmy Boga, by strzegł ich serc, zapewnił im bezpieczeństwo oraz dał wewnętrzny pokój, płynący ze świadomości, że ich życie i wieczne przeznaczenie spoczywają w Jego wszechmocnych rękach.

Módlmy się, by odpowiedzialni za napaść zostali zidentyfikowani i postawieni przed wymiarem sprawiedliwości. Niech Bóg zmiękczy serca przeciwników chrześcijan, by zamiast czynić przemoc, stali się Bożymi posłańcami miłości, jedności i pokoju.

Niech sudański rząd przejściowy, który obiecywał dodatkowe swobody religijne, nadal działa w kierunku równości i wolności dla wszystkich obywateli.

Źródło: Morning Star News

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan