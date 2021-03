Sudan: Lider chrześcijański pobity za protest przeciwko spaleniu kościoła

2 stycznia 2021 r. w Sudanie podpalono dziewiąty budynek kościelny w ciągu ostatnich dwóch lat. W tygodniach poprzedzających atak w mediach społecznościowych krążyły nienawistne treści kierowane przeciwko Sudańskiemu Kościołowi Chrystusa (Sudanese Church of Christ – SCOC) z wiejskiego obszaru Tambul w stanie Al Jazirah, wzywające do działań przeciwko chrześcijanom.

Pastor Jubrial Tutu określa podpalenie jako akt bezpośredniego prześladowania. Według pastora Kuwa Shamala, zwierzchnika SCOC, napastnicy „wzięli kościół na cel, ponieważ nie chcą widzieć w okolicy żadnego znaku krzyża”.

Zabiją jeśli nadal…

Osama Saeed Kodi, przewodniczący Christian Youth Union stanu Al Jazirah, to jeden z liderów chrześcijańskich, którzy wypowiedzieli się przeciwko ostatniemu aktowi przemocy. 19 lutego Osama został schwytany przez zamaskowanych mężczyzn, prawdopodobnie funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Mężczyźni skuli go kajdankami i zawiązali oczy, pobili i powiedzieli, że „go zabiją, jeśli dalej będzie prowadzić w Tambul działania chrześcijańskie”. Po kilku godzinach Osama został wypuszczony, a obecnie wraca do zdrowia po doznanych obrażeniach.

Gdy w 2019 r. przywódcy wojskowi usunęli ze stanowiska prezydenta Omara al-Bashira, rząd przejściowy obiecał większe swobody. W 2020 r. uchylono prawo o apostazji, a chrześcijanie nabrali ostrożnego optymizmu, że znaczące zmiany mogą doprowadzić do rozszerzonych swobód religijnych. Jednak Sudan nadal jest krajem w przeważającej mierze islamskim, a muzułmańscy przywódcy wojskowi wciąż mają znaczący głos w decyzjach politycznych.

Pamiętajmy w modlitwach o Osamie,

który wraca do zdrowia po pobiciu, prosząc Boga, by zapewnił mu ochronę przed wszelkimi kolejnymi atakami, oraz mądrość i odwagę potrzebą do wytrwania w powołaniu dzielenia się Ewangelią. Módlmy się, by chrześcijańska służba w Tambulu nadal trwała z niesłabnącą intensywnością, a chrześcijanie mieli siłę, by mimo opozycji trwać niewzruszenie w wierze. Niech ci, którzy się im sprzeciwiają, okażą skruchę przed Bogiem i ostatecznie przyjmą Jego zbawienie przez złożenie wiary w Jego Synu, Jezusie Chrystusie.

Źródła: Morning Star News, International Christian Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

