Sudan: Kara za obronę mienia kościoła

W kwietniu 2017 r. grupa chrześcijan zorganizowała protest przeciwko konfiskacie i sprzedaży szkoły w Omdurmanie należącej do Sudańskiego Prezbiteriańskiego Kościoła Ewangelicznego (SPKE). Trzydniowy sprzeciw zakończył się aresztowaniem wielu jego uczestników przez sudańską policję.

Wkrótce po aresztowaniu na miejsce przybyła grupa około 20 uzbrojonych ludzi, którzy zaatakowali kobiety, biorące udział w proteście. Działo się to przy całkowitej bierności policji. Na pomoc ofiarom napaści rzuciło się kilku chrześcijan. W powstałym zamieszaniu został zabity jeden ze starszych kościoła o imieniu Younan Abdullah.

W ciągu kolejnych miesięcy wielu z aresztowanych chrześcijan zostało zwolnionych.

Niektórych ukarano grzywną. Jednak czterem spośród nich sąd postawił 11 kwietnia 2018 r. zarzuty fizycznej napaści na funkcjonariuszy policji i najemników muzułmańskiego biznesmena, który próbował przejąć szkołę należącą do kościoła.

Jeśli oskarżeni zastaną uznani za winnych, każdy z nich może otrzymać wyrok do sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny. Reprezentujący chrześcijan prawnik ma nadzieję, że wyrok ograniczy się do kary grzywny. Nazwiska oskarżonych to Azhari Tumbara, Muna Matta, George Adam i Kudi Abderhman.

Módlmy się, aby Duch Święty działał jako orędownik oskarżonych, którzy próbowali zapobiec przejęciu majątku kościelnego. Niech „pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie” (Flp 4,7), strzeże serc i umysłów sudańskich chrześcijan, którzy doświadczają częstych represji ze strony władzy. Prośmy Pana Jezusa Chrystusa, aby pomógł swoim naśladowcom być Jego wiernymi świadkami. Módlmy się także, by postępowali w sposób, który przynosi Jemu chwałę, a wielu z ich rodaków doświadczyło Bożej miłości i zbawienia.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan.