Wietnam: Studnia pomaga zmienić nastawienie do Chrześcijan

Inicjatywa grupy chrześcijan polegająca na budowie studni i zbiorników wody pitnej, doprowadziła do pozytywnej zmiany nastrojów w wiosce na wyżynie w Wietnamie. Wcześniej chrześcijanie przez wiele lat byli nękani i prześladowani, zarówno przez mieszkańców wsi, jak i lokalne władze.

Zmęczeni prześladowaniami chrześcijanie szukają rozwiązania

Na centralnych wyżynach Wietnamu ludzie cierpią z powodu niedoboru wody. Latem jest tam bardzo gorąco i sucho – przez pięć do sześciu miesięcy prawie nie ma opadów. Letnia susza regularnie prowadzi do poważnych strat w uprawach. W niektórych latach wody nie wystarcza nawet do picia i gotowania. Aby przeżyć, mieszkańcy górskich wiosek idą nawet godzinę do najbliższego punktu z wodą. W porze suchej często przez wiele miesięcy nie myją się, a brak higieny prowadzi do problemów zdrowotnych u wielu dorosłych i dzieci.

W jednej z wiosek mała wspólnota chrześcijańska zbiera się regularnie na spotkania. Przez wiele lat chrześcijanie byli prześladowani i nękani przez lokalne władze i mieszkańców wsi. W swoim strapieniu prosili Boga o rozwiązanie ich trudnej sytuacji. W pewnym momencie wpadli na pomysł, aby wywiercić studnię i w ten sposób zrobić coś dobrego dla swoich prześladowców – w duchu biblijnego powiedzenia „zło dobrem zwyciężaj”.

Ponieważ wspólnota jest mała, a jego członkowie ubodzy, nie mieli wystarczających środków, aby wybudować studnię. Byli jednak przekonani, że Bóg dał im pomysł na ten projekt i zaczęli zbierać na niego pieniądze. W tym samym czasie liderzy grupy podzielili się swoim projektem z liderami innych wspólnot.

Koniec prześladowań

O projekcie chrześcijan dowiedział się pastor Dung*, jeden z lokalnych partnerów Open Doors. W niedługim czasie był w stanie dostarczyć im pieniądze, których brakowało jeszcze na budowę studni. Obecnie ze studni korzystają wszyscy mieszkańcy wioski. Jest ona otwarta dla wszystkich – zarówno dla chrześcijan, jak i niechrześcijan. Dzięki dwóm dodatkowo zainstalowanym zbiornikom zaopatrzenie w wodę jest teraz trwale zabezpieczone. Zasoby zaspokajają potrzeby 150-200 osób. Jest jej wystarczająco dużo do gotowania, picia, a nawet do celów higienicznych dla całej wioski.

Pozytywne skutki są wielorakie. Na przykład jeden z mieszkańców wsi powiedział pastorowi Dung: „Odkąd mamy tę studnię, nie mamy już żadnych problemów ze skórą”. Ponadto zaangażowanie chrześcijan doprowadziło do zauważalnej zmiany nastrojów wśród mieszkańców wioski. Dung wyjaśnia, że dzięki ich inicjatywie wspólnota chrześcijańska stała się znana, ale także „bardzo błogosławiona”: „Lokalni urzędnicy przestali ich nękać, podobnie jak mieszkańcy wioski”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Wietnam zajmuje 19. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*imię zmieniono

Źródło: Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Wietnamie!

Podziękuj za chrześcijan i ich inicjatywę, dzięki której stali się widocznym błogosławieństwem w swoim środowisku.

Podziękuj za wiele pozytywnych zmian, które dokonały się dzięki studni, zarówno pod względem praktycznym, jak i w sytuacji chrześcijan.

Módl się za chrześcijan w innych wioskach, którzy cierpią podobne prześladowania, aby Pan Bóg pokazał im, jak poradzić sobie z sytuacją, w której się znaleźli.

Módl się za prześladowców, aby wdzięczność za studnię wzbudziła w nich zainteresowanie wiarą i Bogiem chrześcijan.

Za Open Doors

