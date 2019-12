Strzelanina w kościele w Teksasie: 2 zabitych, 1 poważnie ranna

W niedzielę 29 grudnia rano, w kościele w White Settlement w Teksasie doszło do strzelaniny, w której dwie osoby zginęły, a jedna została poważnie ranna, o czym informuje KIRO-TV.

Tuż po godzinie jedenastej nadeszło zgłoszenie z Kościoła Chrystusa w West Freeway w pobliżu Fort Worth.

Rzecznik straży pożarnej Fort Worth, Mike Drivdahl, powiedział, że około 11:30 ich placówka wysłała na miejsce zdarzenia jednostkę „aktywnego zagrożenia”, by pomóc policji i straży pożarnej White Settlement.

Jedna osoba zginęła na miejscu, druga zmarła w drodze do szpitala, kolejna trafiła do szpitala w stanie krytycznym.

Komendant policji White Settlement, J.P. Bevering, powiedział dziennikarzom, że na transmitowane na żywo nabożeństwo wszedł mężczyzna i zaczął strzelać. Fox News informuje, że dwóch członków kościoła odpowiedziało ogniem, trafiając napastnika, który zginął na miejscu.

„Jak już stwierdzono, podejrzany zmarł, a zagrożenie ustało dzięki bohaterskiemu działaniu w kościele dwóch wiernych” – powiedział Bevering.

Miejscowe i federalne agencje ochrony porządku publicznego badają motywy ataku.

„Niestety, w tym kraju widziano już tak wiele takich zajść, że w tym momencie już do nich przywykliśmy. To tragiczna i okropna sytuacja, szczególnie w okresie świątecznym” – powiedział na konferencji prasowej Jeoff Williams, dyrektor regionalny Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Teksasie. „Chciałbym zauważyć, że mamy u siebie dwóch bohaterskich członków kościoła, którzy w ostatniej chwili powstrzymali coś, co nawet trudno sobie wyobrazić, i ocalili wiele ludzkich istnień, a nasze serca kierują się ku nim i także ku ich rodzinom”.

Minister sprawiedliwości Teksasu, Ken Paxton, napisał na Twitterze: „Wraz z napływaniem raportów, módlmy się za ofiary i ich rodziny, za tę kongregację i za będących na miejscu zdarzenia przedstawicieli placówek ochrony porządku publicznego”.

Gubernator Teksasu, Greg Abott, napisał na Twitterze: „Dziękuję ochronie kościoła w White Settlement za szybkie zakończenie ataku”.

Władze nie zidentyfikowały ofiar ani sprawcy.

Autor: CBN News

Źródło: CBN News

Relacja TV wraz z nagraniem z Kościoła (nagranie dla dorosłych).