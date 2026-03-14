Strzelanina na uniwersytecie Old Dominion: podejrzany krzyczał „Allahu Akbar”

Zanim w czwartek otworzył ogień w sali wykładowej na Old Dominion University w Wirginii, 36-letni mężczyzna, zidentyfikowany jako Mohamed Bailor Jalloh, były żołnierz Army National Guard, wcześniej skazany za wspieranie Państwa Islamskiego, krzyknął „Allahu Akbar”.

Napastnik otworzył ogień rano w sali wykładowej na kampusie uczelni w Norfolk.

Jedna osoba zginęła, a dwie inne zostały ranne, zanim studenci go obezwładnili; zginął także sam sprawca.

Ofiarą śmiertelną był podpułkownik Brandon Shah, jak poinformowała gubernator Wirginii Abigail Spanberger, która opisała go jako oddanego instruktora ROTC, który „nie tylko prowadził życie służby dla naszego kraju, ale uczył i prowadził innych, by podążali tą drogą”.

Shah wcześniej studiował na Old Dominion i wrócił tam w 2022 roku, by pełnić funkcję lidera w uniwersyteckim programie ROTC — podała The Associated Press. W trakcie swojej kariery wojskowej pilotował śmigłowce dla armii USA nad Irakiem, Afganistanem i Europą Wschodnią, zgodnie z informacjami przekazanymi przez uczelnię i wojskowych urzędników.

Dwie osoby ranne w ataku również były związane z armią — powiedział sekretarz armii USA Dan Driscoll, potwierdzając, że byli to wojskowi związani z programem ROTC, jak podało NBC News.

Jalloh był naturalizowanym obywatelem USA, pochodzącym z Sierra Leone, i wcześniej służył w Virginia Army National Guard — poinformowało Federal Bureau of Investigation.

Dominique Evans, agent specjalny kierujący biurem terenowym FBI w Norfolk, powiedział, że studenci związani z uniwersyteckim Reserve Officers’ Training Corps, czyli ROTC, obezwładnili napastnika podczas incydentu — podało TNND. Evans powiedział, że studenci „sprawili, że nie pozostał już przy życiu”, powstrzymując atak i zapobiegając kolejnym ofiarom.

Władze poinformowały, że od telefonu alarmowego zgłaszającego strzelaninę w budynku wydziału biznesu uczelni do momentu, w którym służby potwierdziły śmierć napastnika, minęło mniej niż 10 minut.

Szef policji ODU Garrett Shelton miał powiedzieć, że śledczy nie ustalili jeszcze dokładnej przyczyny śmierci napastnika i odmówił potwierdzenia, czy którykolwiek z funkcjonariuszy oddał strzały podczas interwencji.

Programy ROTC na amerykańskich uniwersytetach oferują studentom stypendia i szkolenie wojskowe w zamian za zobowiązanie do służby jako oficerowie zawodowi w siłach zbrojnych po ukończeniu studiów.

Jalloh miał długą historię działalności związanej z terroryzmem przed czwartkowym atakiem.

W 2016 roku przyznał się do próby udzielenia materialnego wsparcia Państwu Islamskiemu, czyli ISIS — zarzutu, który w świetle prawa USA odnosi się do przekazywania pieniędzy, broni, szkolenia lub innej pomocy wyznaczonej zagranicznej organizacji terrorystycznej.

Został skazany na 11 lat więzienia federalnego i pięć lat nadzorowanego zwolnienia, jak podało NBC.

Zgodnie z dokumentami sądowymi Jalloh próbował wysłać kody kart podarunkowych komuś, o kim sądził, że jest członkiem ISIS. W innym epizodzie śledczy poinformowali, że w 2016 roku udał się do Karoliny Północnej, próbując kupić karabin AK-47 do planu wymierzonego w amerykański personel wojskowy.

Sprzedawca odmówił sfinalizowania transakcji. Jalloh później kupił karabin AR-15 w innym sklepie z bronią, zanim władze aresztowały go następnego dnia.

W związanej z tą sprawą operacji prowokacyjnej FBI prokuratorzy mieli powiedzieć, że broń kupiona podczas tej transakcji została unieszkodliwiona, zanim opuścił sklep.

Śledczy poinformowali, że wcześniejsza sprawa rozpoczęła się po tym, jak Jalloh nawiązał kontakt z osobami związanymi z Państwem Islamskim w Afryce i próbował przekazać grupie 500 dolarów. Pieniądze trafiły jednak na konto kontrolowane przez FBI.

Jalloh służył jako inżynier bojowy w Virginia Army National Guard od 2009 do 2015 roku. Wojskowi urzędnicy powiedzieli, że nie brał udziału w żadnych misjach zagranicznych i otrzymał honorowe zwolnienie ze służby przed aresztowaniem w sprawie terrorystycznej.

Został zwolniony z federalnego aresztu w grudniu 2024 roku.

Podczas rozprawy dotyczącej wymierzenia kary w poprzedniej sprawie Jalloh przeprosił sąd, armię USA i amerykańską opinię publiczną, mówiąc, że jego poparcie dla ISIS było najbardziej wyniszczającym błędem jego życia.

Obrońcy twierdzili wówczas, że jego wcześniejsza radykalizacja była częścią poszukiwania tożsamości i celu, powołując się na jego osobistą historię obejmującą wojnę, traumę i kulturowe wykorzenienie.

FBI poinformowało, że bada czwartkowy atak jako akt terroryzmu.

Dyrektor FBI Kash Patel powiedział w oświadczeniu, że wspólna grupa zadaniowa ds. terroryzmu biura współpracuje z lokalnymi organami ścigania i zapewnia zasoby na potrzeby śledztwa. Patel powiedział, że interwencja studentów pomogła powstrzymać atak i prawdopodobnie zapobiegła kolejnym ofiarom.

FBI poprosiło każdego, kto ma informacje o podejrzanym lub o strzelaninie, o kontakt z biurem w miarę kontynuowania śledztwa.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post