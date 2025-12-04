Stryper wydał długo oczekiwany album świąteczny „The Greatest Gift Of All”

Zespół STRYPER, prawdziwa legenda sceny muzycznej, z dumą ogłasza premierę długo wyczekiwanego albumu świątecznego „The Greatest Gift of All”, który właśnie ukazał się nakładem Frontiers Music Srl. Z okazji premiery grupa udostępniła również utwór tytułowy wraz z oficjalnym wizualizerem – dostępny poniżej.

O piosence „The Greatest Gift of All” Michael Sweet mówi:

– To energetyczny numer z domieszką pop-punka. Zdecydowanie różni się od tego, do czego STRYPER przyzwyczaił fanów, ale nadal zachowuje nasz charakterystyczny styl. Tekst opowiada o największym darze wszech czasów – Jezusie. Przyszedł, by nas wyzwolić i zbawić świat. Nie ma większego daru niż ten.

Wydając „The Greatest Gift of All”, STRYPER spełnia prośby fanów, które pojawiały się przez dekady – tworząc świąteczny album łączący klasyczne kolędy, nowe kompozycje i charakterystyczne dla zespołu połączenie wiary, mocy i metalowej energii.

Co więcej, album będzie dostępny wyłącznie w formatach fizycznych, co dodaje mu wyjątkowego charakteru. To kolekcjonerskie wydanie, które oddaje ducha świąt w prawdziwie oldschoolowym stylu.

Skład STRYPER pozostaje niezmiennie mocny – obok założycieli zespołu, Michaela Sweeta, Roberta Sweeta i Oza Foxa, gra basista Perry Richardson. Wspólnie zespół nieustannie prezentuje najwyższy poziom – zarówno w studiu, jak i na scenie.

Nowy album ukazuje się tuż po ogromnym sukcesie światowej trasy koncertowej z okazji 40-lecia istnienia zespołu oraz rocznicy przełomowego albumu „When We Were Kings”. Z wyprzedanymi koncertami w USA, Europie i Ameryce Południowej, trasa potwierdziła pozycję STRYPER jako jednej z najbardziej wpływowych i trwałych formacji w historii chrześcijańskiego rocka i heavy metalu.

Z ponad 10 milionami sprzedanych płyt na całym świecie, wieloma hitami w zestawieniu Billboard Top 40 i dziedzictwem sięgającym czterech dekad, STRYPER nadal inspiruje kolejne pokolenia fanów. „The Greatest Gift of All” to nowy, ważny rozdział w tej historii – album pełen serca i radości, który łączy rockową moc z ponadczasowym duchem Bożego Narodzenia.

Michael Sweet komentuje:

– Od dawna marzyliśmy o nagraniu świątecznego albumu. Od czasu wydania naszego pierwszego świątecznego singla „Reason for the Season” w 1985 roku, fani wielokrotnie prosili nas o pełny album. I w końcu nadszedł ten moment. Chcieliśmy, aby znalazło się na nim pięć tradycyjnych utworów i pięć naszych autorskich kompozycji. Naszym celem było stworzenie czegoś oryginalnego, a nie powielanie schematów. Jesteśmy niesamowicie zadowoleni z efektu końcowego!

Źródło: TCB