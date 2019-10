„Strefa ludobójstwa”: Turcja łamie zawieszenie broni w Syrii, Kurdowie i chrześcijanie uciekają z domów

Choć wielu sądzi, że w północno-wschodniej Syrii trwa zawieszenie broni, obecni na miejscu świadkowie mówią co innego.

Niewielka, chrześcijańska organizacja humanitarna Free Burma Rangers (FBR) donosi z pierwszej linii, że zawieszenie broni to tylko formalność.

„Dzisiaj dość mocno dostaliśmy. Turcy byli w zbrojach. To była turecka, malowana zbroja. Trzy opancerzone pojazdy, liczna piechota” – powiedział CBN News dyrektor FBR, Dave Eubank.

Eubank i jego zespół ratują rannych i pomagają uwięzionym w walce. Mówi, że turecka armia razem ze swoimi dżihadzkimi sojusznikami nadal atakuje.

„W tej chwili, jedyna bezpieczna strefa to międzynarodowa granica między Turcją i Syrią. Pozostały obszar to strefa ludobójstwa. Chrześcijanie i Kurdowie zniknęli. Nie mogą zostać; zginą. Ci, którzy jeszcze zostali, zginą. Jeśli widziałeś, co się dzieje z łapanymi kobietami, torturowanymi i zabijanymi, właśnie to cię spotka, jeśli tu zostaniesz” – powiedział Eubank.

Dalton Thomas, założyciel chrześcijańskiej organizacji humanitarnej Frontier Alliance International, również mówi, że „nie ma żadnego zawieszenia broni”.

W rozmowie z Benem Kennedy w poniedziałkowym programie CBN „Faith Nation”, Thomas powiedział, że w Syrii są dwie bezpieczne strefy.

„Jedna dla mniejszości religijnych chroniona przez Kurdów i jedna dla ISIS, chroniona przez Turcję. I jedna z nich została obnażona przez wczorajsze zabójstwo Abu al Baghdadi’ego. Właśnie widzimy, jak daleko zajdzie ta zmowa”.

Kryjówka al Baghdadi’ego znajdowała się na obszarze chronionej strefy tureckiej. Thomas i kilku innych sądzi, że Turcja go osłaniała.

W poniedziałek 28 października, ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon, wskazał bezpośrednio na prezydenta Turcji, Recepa Tayyipa Erdogana.

„[Erdogan] latami destabilizował rejon przemocą i wspieraniem organizacji terrorystycznych. Teraz jego działania bezpośrednio zagrażają narodowi Kurdów, w tym niewinnym cywilom. Erdogan jest zagrożeniem dla regionalnej równowagi, dla tureckich sąsiadów i dla tureckiej demokracji” – powiedział Danon.

Po śmierci Baghdadi’ego, Thomas widzi większe zagrożenie.

„Wraz z jego śmiercią, Bliski Wschód jest znacznie bardziej niebezpieczny, niż był, ponieważ widzimy powstanie prawdziwego Państwa Islamskiego, którym jest państwo Turcji, a jego jawnym zamiarem jest przywrócenie pierwotnego kalifatu, rozwiązanego w 1924 roku” – powiedział Thomas.

Niedawno, turecki minister obrony umieścił na swojej stronie na Facebook’u przyszłą mapę Turcji, obejmującą części Syrii, Iraku i Grecji.

Pośród tego kryzysu, Eubank i Thomas modlą się za Stany Zjednoczone i międzynarodową społeczność.

„Modlę się, by nasz kraj się zmienił, i strzegł nie tylko pól naftowych, które są ważne, lecz jeszcze ważniejsi są ludzie. Właśnie po to jest nafta, dla ludzi, i to ich nafta. Dlatego musimy z powrotem wprowadzić nasze wojska i nakreślić nową granicę, i powiedzieć ‚przepraszam’. Zdradziliśmy was. Skłamaliśmy. Prosimy, wybaczcie nam” – powiedział Eubank.

Thomas prosi Boga, by „chronił niewinne życie”.

„W tej chwili widzimy niewinne życie gaszone przez ludobójczy, dżihadzki reżim, który obecnie działa legalnie, ponieważ jest częścią NATO. W pewnym momencie zaczyna dochodzić do potworności… Modlę się, by społeczność międzynarodowa ocknęła się na to, co faktycznie się dzieje, i wzięła się do działania, by to powstrzymać, bo czasu jest coraz mniej”.

Autor: Chris Mitchell

Źródło: CBN News