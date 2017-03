Steiger Compact: #misjawmieście to konferencja, której tematem jest to jak skutecznie docierać z Ewangelią do pokolenia młodych ludzi i jak zmniejszyć kulturowy dystans między Kościołem a tymi, którzy sami do Kościoła by nie przyszli. Będzie również mowa o uczniostwie – tym jak pomóc im być w pełni sobą, a jednocześnie prawdziwie i odważnie podążać za Jezusem.

Celem #misjiwmieście jest zainspirować cię do tego, by każdego dnia odważnie i naturalnie wyrażać swoją wiarę i zaprosić do zaangażowania w misje w miastach Polski i świata.

Mówcy i goście wydarzenia to doświadczeni pastorzy, misjonarze i chrześcijańscy artyści:

• Brian „Head” Welch (Korn)

• Robert „Litza” Friedrich (Luxtorpeda)

• David Pierce (No Longer Music)

• Pastor Marek Sobotka (SCh Południe)

• Luke Greenwood (Dyrektor Steiger Europa)

• Pastor Krzysztof Zaręba (Sch Północ)

W sobotę (1 IV) w ramach drugiego dnia konferencji odbędzie się panel Provoke & Inspire w którym uczestniczyć będą Brian “Head” Welch, Robert “Litza” Friedrich i David Pierce. Dyskusja dotyczyć będzie tematów muzyki, roli artysty w społeczeństwie i wyrażania wiary w Boga w sztuce.

Więcej informacji i rejestracja pod adresem: http://compact.steiger.org.pl

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/401114470243310/