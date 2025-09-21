MuzykaTeledyski

Stars Go Dim, zaprezentował oficjalny teledysk do utworu „Holy”

21/09/2025Aktualizowane: 21/09/2025

12 września artysta Curb Records, zespół Stars Go Dim, zaprezentował oficjalny teledysk do utworu „Holy”. Piosenka pochodzi z czwartego albumu studyjnego grupy, Roses, który ukazał się wcześniej w tym roku (11 lipca).

„Myślę, że bardzo często w życiu mamy poczucie, jakbyśmy tkwili na pustkowiu, a nie dostrzegamy, że w rzeczywistości stoimy wśród zielonych, tętniących życiem lasów” – mówi Chris Cleveland, lider Stars Go Dim. – „Jeśli tylko na chwilę się zatrzymamy, rozejrzymy dookoła i zapytamy: ‘Boże, jak mogę Cię tutaj spotkać?’, zobaczymy, że On cały czas działa i porusza się wokół nas. O tym właśnie jest Roses”.

Choć Cleveland zaprosił do współpracy kilku doświadczonych autorów tekstów, by pomogli mu ożywić Roses, to celowo zdecydował się także na szeroką współpracę z mniej znanymi twórcami. Dla wielu z nich udział w tym projekcie był pierwszym zawodowym sukcesem – ich nazwiska po raz pierwszy znalazły się w oficjalnych creditsach.

Źródło: TCB

