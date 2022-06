Stars Go Dim wydaje płytę „Grace In The Wilderness”

29 kwietnia, zespół Stars Go Dim współpracujący z wytwórnią Curb/World Entertainment wydał płytę „Grace In The Wilderness”. W oczekiwaniu na premierę, wokalista Chris Cleveland udostępniał w mediach społecznościowych wideoklipy do nowych piosenek, powstałych z wykorzystaniem technologii do obróbki dźwięku DSP. Cały album jest dostępny na muzycznych platformach streamingowych.

„Słowo podekscytowany nie oddaje tego, co czuję na myśl o moim nowym projekcie ‘Grace In The Wilderness’. To płyta, która, jak wierzę, przedstawia mnie jako artystę lepiej, niż cokolwiek, co dotąd wydałem” – mówi Cleveland. „Wiele z tych piosenek zostało napisanych w 2020 roku i odzwierciedla nadzieję i radość, jakie znalazłem nawet pośród tragedii i bólu; stąd tytuł. Na płycie jest 13 piosenek i nie ma ani jednej, jakiej bym nie uwielbiał. Mam nadzieję, że będą się wam podobać tak jak mi. Wydanie muzyki nigdy nie jest łatwe, szczególnie, gdy piosenki coś dla ciebie znaczą. Zatem proszę bardzo, oto moje serce. Dobrej zabawy!”.

Trzeci projekt studyjny Stars Go Dim, „Grace In The Wilderness”, zabiera słuchaczy w pielgrzymkę ku nadziei, prowadząc ścieżką elektryzującego popu, jaki definiuje katalog Clevelanda od czasu, gdy pełen pasji piosenkarz zadebiutował płytą zatytułowaną swoim muzycznym przydomkiem. Łącząc głębokie teksty z bezgranicznym talentem wokalnym, Cleveland wspina się na szczyty swoich umiejętności, gdy ze swobodą interpretuje kolejne 13 utworów, które, również jako doskonały autor tekstów, napisał wspólnie z takimi utalentowanymi twórcami, jak: Ethan Hulse, Dante Bowe, Jordan Feliz i Ryan Ellis. Nowy longplay wyprodukowany przez Jeffa Sojkę, Jeffa Pardo i Antona Goranssona, zawiera przebojową kompozycję „This Is Love”, natchnioną „Prepare The Way” i umacniającą „Yes He Does”. Stars Go Dim nagrał niedawno zabarwioną emocjonalnie, surową wersję „Yes He Does” w historycznym RCA Studio B w Nashville. Fortepianowe wykonanie utworu dostępne jest w online.

Popularny piosenkarz i autor tekstów przedstawi materiał z nowej płyty „Grace In The Wilderness” w czasie wiosennej trasy koncertowej z grupą Sanctus Real „My God Is Still The Same Tour”, która rusza już w maju. Dodatkowo, raz w miesiącu przez cały 2022 rok, Cleveland będzie spotykał się z fanami w całym kraju, grając na żywo w intymnej atmosferze ich prywatnych posesji.

Lista utworów na płycie „Grace In The Wilderness”:

1. This Is Love

2. Already Loved

3. What Your Love Can Do

4. Live Like That

5. Give Yourself Away

6. Satisfied

7. Thank God

8. Wasted

9. When We All Get To Heaven

10. Prepare The Way

11. Authority

12. Yes He Does

13. Grace In The Wilderness

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

