Sri Lanka: Szczęśliwa panna młoda świadczy o dziele Jezusa

„Wszystko, co pamiętam, to ogień. Wszędzie ogień” – tak Niedzielę Wielkanocną 2019 r. wspomina Rebeka. Młoda kobieta została poważnie ranna podczas ataku na kościół, w którym straciła kilkoro najbliższych członków rodziny. Chrześcijanie z wielu krajów modlili się za nią i innych ocalałych – a Bóg w cudowny sposób odpowiedział na te modlitwy.

Żałoba i ból po ataku

Kilku zamachowców samobójców dokonało ataków na trzy kościoły i trzy hotele na Sri Lance rano w Niedzielę Wielkanocną 2019 r., w tym na Kościół Syjonu w mieście Batticaloa na wschodzie kraju. Wśród ofiar śmiertelnych byli siostra, szwagier i siostrzeniec Rebeki. Sama Rebeka doznała poparzeń trzeciego stopnia rąk i twarzy i wymagała wielu operacji. Kiedy po 60 dniach wróciła ze szpitala, dom nie był już taki sam.

Rebeka musiała poradzić sobie nie tylko z bólem fizycznym i oszpeceniem spowodowanym oparzeniami, ale także ze śmiercią siostry i innych bliskich jej osób. Postanowiła jednak pozostać silna dla siostrzenicy i siostrzeńca, którzy stracili rodziców podczas ataku i potrzebowali opieki. Wielu chrześcijan z całego świata modliło się za Rebekę i jej rodzinę po tym, jak Open Doors opisało jej sytuację.

Wdzięczni za wspaniałe dzieło Boże

Lokalni partnerzy Open Doors odwiedzili rodzinę Rebeki kilka razy w ostatnich latach i zauważyli, że stan Rebeki stopniowo się poprawia. Podczas Dni Młodzieży Open Doors 2021 Rebeka opowiedziała, jak Jezus pomógł jej po ataku. Niedawno młoda kobieta z ekscytacją oznajmiła partnerom Open Doors, że wkrótce wychodzi za mąż. Ślub odbył się kilka dni temu; Rebeka wyszła za mąż za syna pastora z miasta Jaffna. Rebeka jest bardzo wdzięczna za to, że Bóg działa w jej życiu i za modlitwy wielu chrześcijan na całym świecie. „Wiem, że Bóg potrafi obrócić każdą rzecz w dobro, bo sama tego doświadczyłam” – powiedziała.

Po protestach na Sri Lance ogłoszono stan wyjątkowy

Podczas gdy Rebeka rozpoczyna nowy etap życia, biorąc ślub i przeprowadzając się do Jaffny, w kraju panuje chaos. Po protestach przeciwko rządowi prezydent Gotabaya Rajapaksa ogłosił w zeszły piątek stan wyjątkowy i wprowadził ogólnokrajową godzinę policyjną od wieczora 2 kwietnia do rana 4 kwietnia. Ponadto zablokowano dostęp do mediów społecznościowych. Protestujący domagali się ustąpienia prezydenta w obliczu rosnącej inflacji i niedoborów energii – np. w zeszłym tygodniu codziennie dochodziło do przerw w dostawie prądu, które trwały do 13 godzin; w całym kraju ludzie godzinami stoją w kolejkach po paliwo.

Policja próbowała rozpędzić początkowo pokojowe protesty za pomocą gazu łzawiącego i armatek wodnych, a niektórzy uczestnicy podpalili pojazdy policyjne. Aresztowano 54 demonstrantów. Narodowy Alians Ewangeliczny Sri Lanki wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym wyraził „głębokie zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami w kraju, a zwłaszcza ogłoszeniem stanu wyjątkowego i nagłym wprowadzeniem ogólnokrajowej godziny policyjnej”. Wielu chrześcijan żyjących w punktach zapalnych prześladowań pochodzi z najbardziej ubogich środowisk i są szczególnie dotknięci kryzysem ekonomicznym.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Sri Lanka znalazła się poza grupą 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani, ale zajęła 52. miejsce z wynikiem 63 punktów.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Sri Lance:

Podziękuj Bogu za Jego cudowne działanie w życiu Rebeki i módl się o jej małżeństwo i nowy początek w Jaffnie..

Módl się o dalsze uzdrowienie Rebeki i o to, by operacje, które musi jeszcze przejść, przebiegły dobrze i bez komplikacji.

Proś Jezusa Chrystusa, aby chronił nadchodzące nabożeństwa wielkanocne i udaremnił wszelkie plany ataków.

Módl się o zakończenie kryzysu gospodarczego w Sri Lance i o pomoc dla chrześcijan, którzy są dyskryminowani.

Módl się za partnerów Open Doors w Sri Lance, których praca jest utrudniona ze względu na kryzys.

Za Open Doors

Inne: Sri Lanka Pan Bóg zmienia serca ludzi