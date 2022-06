Sri Lanka: Przewrót państwowy budzi niepokój kościołów

Sri Lanka zmaga się z największym od lat kryzysem politycznym i gospodarczym, co mocno wpływa na życie zwykłych ludzi. Władze stłumiły antyrządowe protesty oraz wprowadziły restrykcje mające zapobiec zamieszkom, m.in. ogólnokrajową godzinę policyjną.

Zmiany w kraju budzą niepokój

Niektóre z podejmowanych przez urzędników działań ograniczają prawa obywatelskie. Rosną obawy, że chrześcijanie zostaną poddani jeszcze większej dyskryminacji ze strony władz wprowadzających nowe ograniczenia. W szczególności narażone są zgromadzenia ludzi, takie jak nabożeństwa i spotkania modlitewne.

Wiele z istniejących problemów spowodowały niedobory paliwa w całym kraju, przez które utrudniona była dystrybucja towarów i wystąpiły braki w sklepach. Ceny dramatycznie wzrosły i zaniepokojeni obywatele wyszli protestować na ulicę. Ponieważ ludzie uznali, że to bezczynność rządu doprowadziła do kryzysu, premier podał się do dymisji.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2022 roku udokumentowano 31 aktów przemocy i nietolerancji wobec chrześcijan w tym kraju. W większości przypadków sprawcami były osoby publiczne.

Módlmy się…

Módlmy się, aby „Książę pokoju” usłużył cierpiącym obywatelom Sri Lanki poprzez swoje oddane sługi, pomimo sprzeciwu ze strony niezadowolonych sąsiadów, przywódców innych grup religijnych oraz urzędników państwowych. Podczas gdy ten naród stara się odzyskać równowagę, prośmy Pana, aby udzielił mądrości i prowadził osoby zarządzające tym krajem. W tym czasie politycznych niepokojów i niepewności, niech przywódcy kościołów Sri Lanki będą źródłem stabilności szerząc nadzieję Ewangelii, która nie podlega żadnym wstrząsom.

Źródła: National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (NCEASL), Mission Network News

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

