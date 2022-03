Sri Lanka Pan Bóg zmienia serca ludzi

Radża* był niezwykle pobożnym hindusem – jego ogromna gorliwość dla wiary sprawiła, że dla wielu był wzorem do naśladowania. Częścią jego religijności było utrudnianie życia chrześcijanom w wiosce. Wykorzystywał każdą okazję, aby ich nękać i wśród wyznawców Jezusa był znany jako „główny prześladowca chrześcijan”. To, że ten sam Radża jest dzisiaj jednym z tych, których kiedyś prześladował i na dodatek głosi Jezusa, jest niczym innym jak cudem Bożym.

Czy to pułapka?

Cała seria spotkań i wydarzeń sprawiła, że Radża stopniowo zmieniał swoje nastawienie do chrześcijan. W końcu doszedł do punktu w swoim życiu, gdy zdecydował się pójść za Jezusem. On sam tak mówi o tej przemianie: „Jezus całkowicie zmienił moje życie”.

Kiedy Radża wyraził chęć bycia członkiem kościoła, początkowo spotkał się z wielkim sceptycyzmem. Chrześcijanie obawiali się, że nawrócenie Radży to podstęp. Z czasem jednak ich zaufanie wzrosło i zaczęli chwalić Boga za Jego wielkie dzieło przemiany w życiu Radży. Pozostali mieszkańcy wioski patrzyli ze zdumieniem na to, co stało się z byłym prześladowcą chrześcijan. Wielu początkowo spodziewało się, że prędzej czy później powróci do hinduizmu, ale kiedy nic takiego się nie stało, a Radża brał aktywny udział w życiu wspólnoty, rósł wobec niego gniew hinduskich mieszkańców wsi.

Od prześladowcy do prześladowanego

Hinduscy mieszkańcy wioski nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Ponieważ Radża jest właścicielem kilku kóz, codziennie zbierał dla nich liście. Po tym, jak został chrześcijaninem, mieszkańcy wioski zaczęli zabraniać mu zbierania liści na terenie wioski i na okolicznych polach. Za każdym razem, gdy Radża organizował spotkanie modlitewne, kilku hindusów zbierało się przed jego domem, aby powstrzymać chrześcijan znajdujących się w środku od modlitwy. Śpiewali hinduskie pieśni i używali systemu nagłaśniającego, aby zagłuszyć chrześcijan i uniemożliwić im rozmowy i modlitwy.

Im więcej prześladowań doświadczał Radża, tym bardziej rosła jego wdzięczność wobec nowej duchowej rodziny, która kochała i akceptowała go bez względu na jego przeszłość.

I chociaż najgorliwszy prześladowca podąża teraz za Jezusem, prześladowania chrześcijan są na porządku dziennym w wiosce Radży. Obecnie najsilniej odczuwają to dwa młodzi chrześcijanie, którzy niedawno się nawrócili.

Zarabiają na życie jako robotnicy najemni i rolnicy, ale nie posiadają własnych pól. Do tej pory pracowali u miejscowego rolnika i uprawiali kawałek ziemi, który im w tym celu udostępnił. Kiedy właściciel dowiedział się, że dwaj młodzi mężczyźni są chrześcijanami, wygonił ich ze swoich pól i zabronił im w przyszłości pracować w swoim gospodarstwie. W rezultacie stracili zarówno dochody, jak i cały plon, który był już prawie dojrzały.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za Radżę i chrześcijan w Sri Lance!

Podziękuj Jezusowi za cudowny zwrot w życiu Radży.

Podziękuj Jezusowi za wspólnotę chrześcijańską w wiosce, która po początkowych wahaniach przyjęła Radżę do swojego grona.

Módl się za dwóch młodych mężczyzn i innych chrześcijan w potrzebie, aby Jezus zapewnił im byt i dał im możliwość utrzymania siebie i swoich rodzin.

Módl się, aby hindusi w wiosce poznali Jezusa Chrystusa i aby Bóg otworzył ich oczy na Jego miłość i przebaczenie.

Za Open Doors

