Sri Lanka: „Opłakujemy naszych bliskich, ale nie ulegamy nienawiści”

Po zamachach bombowych na kościoły i hotele na Sri Lance, władze podały zmniejszoną do 253 ostateczną liczbę ofiar śmiertelnych. Niemniej jednak, seria ataków w Niedzielę Wielkanocną (według doniesień Open Doors) to jeden z najbardziej tragicznych zamachów na kościoły chrześcijańskie na świecie w ostatnich latach.

Ataki nietypowe dla kraju

Nigdy wcześniej na Sri Lance nie doszło do ataku porównywalnego z tym, który miał miejsce w Niedzielę Wielkanocną. W przeszłości ataki na chrześcijan na Sri Lance ograniczały się do niektórych regionów i przeprowadzali je głównie buddyjscy ekstremiści. Zamachy bombowe z Niedzieli Wielkanocnej, do których w międzyczasie przyznało się tak zwane Państwo Islamskie, są nietypowe dla tego kraju i całkowicie zaskoczyły chrześcijan. „Ludzie są wstrząśnięci i zszokowani tym, co się wydarzyło „, mówi Liyoni*, pracownik Open Doors na Sri Lance.

W rzeczywistości, ataki wydają się mieć niewiele wspólnego z sytuacją na Sri Lance, jak wyjaśnia w wywiadzie radiowym Thomas Müller, azjatycki ekspert Open Doors. Zamiast tego przypominają nam one ataki na chrześcijańskie nabożeństwa, ponieważ były one wielokrotnie przeprowadzane przez islamistów w ostatnich latach, zwłaszcza w święta chrześcijańskie, jak np. ataki samobójcze w Quetta (Pakistan) na krótko przed Bożym Narodzeniem 2017 roku lub w Niedzielę Palmową 2017 roku na kościoły w Tancie i Aleksandrii (Egipt).

Nieudolność władz?

24 kwietnia chrześcijański poseł M. Abraham Sumanthiran w przemówieniu wygłoszonym w parlamencie Sri Lanki zażądał wyjaśnień, w jakim stopniu władze dopuściły się zaniedbań przed zamachami, na przykład poprzez niewykorzystywanie informacji, które mogły im zapobiec. Osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje.

Sumanthiran powiedział: „Jestem chrześcijaninem i mam udział w bólu społeczności chrześcijańskiej na Sri Lance. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat i cierpiał tak, jak my teraz cierpimy. Wziął na siebie najgorsze grzechy i został niesprawiedliwie ukrzyżowany. Ale pokonał całe zło przez miłość, która zaprowadziła go na krzyż. To właśnie świętujemy w Wielkanoc – dzień zmartwychwstania. Opłakujemy naszych bliskich, ale nie pozwolimy, aby nienawiść i chęć zemsty przejęły nad nami kontrolę. Nie oznacza to, że osoby odpowiedzialne za tę masakrę mogą pozostać bezkarne. Oznacza to, że nie odpowiemy nienawiścią do sprawców, którzy kierowali się nienawiścią. Celem nie powinna być zemsta, ale prawda, odpowiedzialność i sprawiedliwość”.

Sri Lanka zajmuje obecnie 46 miejsce na liście Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors wśród krajów, w których chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę.

*imiona zostały zmienione

Prosimy o modlitwę o chrześcijan na Sri Lance!

Módl się o uzdrowienie dla rannych i świadków zamachów.

Módl się o pocieszenie dla wszystkich krewnych ofiar.

Módl się o chrześcijan na Sri Lance, aby Jezus Chrystus wypełnił ich swoim pokojem.

Módl się o ochronę przed dalszymi atakami oraz o mądrość i energiczne działania ze strony władz w celu zapobieżenia dalszym atakom i wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości.

za Open Doors, Polska