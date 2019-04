Sri Lanka: Dzieci gotowe umrzeć dla Jezusa

W wyniku zamachów, do jakich doszło w niedzielę wielkanocną na Sri Lance, śmierć poniosło 359 osób, a ok. 500 zostało rannych. Terroryści samobójcy przeprowadzili skoordynowane ataki na trzy kościoły: dwa katolickie (Kościół św. Antoniego w Kolombo i Kościół św. Sebastiana w Negombo) i jeden protestancki (Kościół Ewangeliczny Syjonu w Batticaloa), oraz na trzy hotele. Do zamachów przyznało się Państwo Islamskie.

Tuż przed zamachem na Kościół Ewangeliczny Syjonu dzieci uczestniczyły w zajęciach katechetycznych. Omawiając lekcję, nauczyciel zapytał je: „Ile z was jest gotowych umrzeć dla Jezusa?”. Wszystkie podniosły ręce. Po zakończeniu zajęć dzieci wyszły na dziedziniec kościoła, aby się bawić, podczas gdy dorośli gromadzili się w kaplicy na nabożeństwo.

W tym samym czasie do kaplicy wszedł podejrzanie zachowujący się mężczyzna, który przedstawił się jako Omar. Wypytywał on pastora o dokładną porę rozpoczęcia nabożeństwa. Jeden z wiernych, Ramesz, postanowił wyprowadzić go z terenu kościoła. Mężczyzna ten okazał się terrorystą samobójcą i zaraz po tym, jak opuścili budynek, wysadził się w powietrze, zabijając Ramesza, 15 innych dorosłych i 12 dzieci spośród tych, które właśnie wyraziły gotowość oddania życia dla Pana Jezusa.

Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi partnerami na Sri Lance, którzy niosą pomoc poszkodowanym. Będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji. Na razie przyłączamy się do apelu naszych braci i sióstr ze Sri Lanki, którzy proszą nas o żarliwe modlitwy.

Módlmy się o powrót do zdrowia wszystkich osób rannych w tych zamachach. Módlmy się o pociechę dla tych, którzy utracili swoich bliskich. Módlmy się o mądrość dla władz Sri Lanki, aby potrafiły zapanować nad sytuacją i przeprowadzić swój kraj przez ten kryzys. Módlmy się o opamiętanie dla islamistów na całym świecie, aby zaprzestali swoich morderczych knowań i zwrócili się do Chrystusa z prośbą o przebaczenie i odnowę serca.

Źródło: Release International, Barnabas Fund, The Voice of the Martyrs Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan