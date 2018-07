Sri Lanka: Ataki na chrześcijan

W czerwcu, w dwóch oddzielnych przypadkach, pastorzy i inni chrześcijanie na Sri Lance otrzymali groźby i byli zastraszani przez mieszkańców swoich wsi. W jednym z zajść dwie kobiety zostały ranne.

9 czerwca pastor Kościoła Świadectwa Jezusa Chrystusa w Commanthurai jechał ze swoją żoną w odwiedziny do wiernych, gdy zatrzymał ich jakiś mężczyzna, który ostrzegł pastora, by nie przeprowadzał zaplanowanej budowy kościoła. Mężczyzna stwierdził, że wraz z innymi dokonał spalenia jednego z budynków kościelnych i zrobią to samo, jeśli dojdzie do realizacji budowy. Później ktoś zadzwonił do pastora, ponawiając groźby.

Z kolei 15 czerwca pastor, jego żona oraz dwoje innych chrześcijan z Kościoła Smyrna w Padinnoruwa szli na przyjęcie urodzinowe, gdy zaczepiło ich pięciu mieszkańców wsi. Pomimo gróźb i obelg chrześcijanie próbowali iść dalej. Napastnicy jednak zaczęli ciskać w nich kamieniami, raniąc żonę pastora i drugą kobietę. Zajście zostało zgłoszone na policję.

Módlmy się za wierzących na Sri Lance, którzy doświadczają ciągłego zastraszania i przemocy. Prośmy Boga, by towarzyszyła im nieustanna świadomość Jego obecności. Prośmy Pana, by uzdolnił tamtejszych chrześcijan, aby byli światłem Jego chwały dla swoich prześladowców, ukazując im swoimi czynami i reakcjami niezgłębioną miłość Jezusa.

Źródło: NCEASL

za Głos Prześladowanych Chrześcijan