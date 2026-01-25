Sprzedaż Biblii w Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordowy poziom w 2025 r.

Coraz więcej dowodów wskazuje na duchową przemianę zachodzącą w Wielkiej Brytanii. W miarę jak rosną doniesienia o młodych ludziach tłumnie odwiedzających kościoły w poszukiwaniu uzdrowienia, wolności i uwolnienia, nowe badania pokazują, że sprzedaż Biblii w regionie osiągnęła najwyższy poziom od 2008 roku.

Chrześcijańskie wydawnictwo SPCK Group poinformowało, że łączna wartość sprzedaży Biblii w Wielkiej Brytanii wyniosła w 2025 roku 6,3 miliona funtów – to najwyższy roczny wynik w historii, ponad dwukrotnie wyższy niż w 2019 roku. Dane pokazują, że wartość sprzedaży wzrosła o 134 procent, a liczba sprzedanych egzemplarzy – o 106 procent.

„To kolejny dowód na istotną zmianę kulturową w podejściu do kwestii wiary i religii w naszym kraju” – powiedział Sam Richardson, dyrektor generalny SPCK Group.

„W obliczu globalnych zmian politycznych i społecznych – w tym skutków pandemii COVID-19, wojen, rozwoju sztucznej inteligencji oraz pogłębiającego się kryzysu zdrowia psychicznego – coraz więcej osób na nowo podejmuje pytania o sens życia i duchowość” – dodał. „Ateizm, który wydawał się oczywistym wyborem dla pokolenia X, nie przemawia już w ten sam sposób do młodszych generacji”.

Jak wcześniej informowało CBN News, chrześcijaństwo przez ostatnie dekady zdawało się być w odwrocie w Wielkiej Brytanii, a postawy wrogie wobec wiary nasilały się. Spis powszechny z 2021 roku wykazał, że mniej niż połowa mieszkańców Anglii i Walii (46,2%) identyfikuje się jako chrześcijanie – co stanowi znaczny spadek względem 70% z roku 2001.

Tymczasem raport Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego pokazał znaczący wzrost liczby osób z pokolenia Z uczestniczących w nabożeństwach. Dane wskazują, że frekwencja wzrosła z około 4% do 16%, a w przypadku młodych mężczyzn – aż do 21%.

Teraz trend ten znajduje odzwierciedlenie także w sprzedaży Biblii.

„Tak znaczący i trwały wzrost sprzedaży Biblii sugeruje, że coraz więcej osób samodzielnie bada chrześcijaństwo i chce wyciągnąć własne wnioski co do prawdziwości tej wiary” – podkreślił Richardson.

Najlepiej sprzedającym się przekładem Biblii w Wielkiej Brytanii w 2025 roku była English Standard Version (ESV), wydana przez Crossway.

Chrześcijańscy księgarze na Wyspach przyjmują te zmiany z optymizmem. Niewielka grupa z nich niedawno poinformowała „Guardiana”, że widzą osoby, które nie uczęszczają do kościoła, proszących o Biblie.

„Zauważyliśmy wzrost liczby osób, które zaczynają czytać Biblię od zera” – powiedziała Aude Pasquier, dyrektor ds. sprzedaży detalicznej w księgarni Church House w pobliżu Opactwa Westminsterskiego.

„To ludzie bez jakiegokolwiek chrześcijańskiego zaplecza. Nie wynieśli niczego z domu ani ze szkoły. Podczas gdy wcześniejsze pokolenia miały przynajmniej podstawową wiedzę religijną, oni nie mają żadnej”.

„To zdecydowanie młodzi ludzie poszukujący duchowości – chcą lepiej zrozumieć świat i samych siebie” – dodała.

O rosnącym zainteresowaniu chrześcijaństwem dyskutowali także dziennikarze CBN Billy Hallowell i Raj Nair, zauważając, że podobny trend obserwuje się również w Stanach Zjednoczonych.

„Amerykańskie dane są niezwykle interesujące. Tylko do listopada 2025 roku sprzedaż Biblii wzrosła tam o 11%” – wyjaśnił Hallowell. „Mówimy tu o co najmniej 18 milionach egzemplarzy sprzedanych w samych Stanach Zjednoczonych w ciągu roku”.

Dodał: „Jeśli jakakolwiek książka sprzedaje się w 18 milionach egzemplarzy – a większość książek ledwo przekracza próg 10 tysięcy – to czyni Biblię nie tylko bestsellerem roku, ale również wszech czasów. I tak jest od lat”.

Hallowell uważa, że ​​dane te zaczynają dawać wyraźniejszy obraz tego, co dzieje się w obu krajach, w których kiedyś odnotowano spadek liczby osób identyfikujących się jako chrześcijanie.

„To dowód na rosnące pragnienie wiedzy i prawdy” – ocenił. „Widzimy to na kampusach uniwersyteckich, widzimy młodych ludzi tłumnie przychodzących, by oddać życie Bogu. Widzimy liczne indywidualne świadectwa, które razem układają się w większą narrację”.

„Ludzie nie tylko deklarują, że przyjmują wiarę, ale także idą i kupują fizyczne egzemplarze Biblii – by umocnić to wyznanie” – podsumował Hallowell.

Źródło: CBN News