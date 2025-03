Sprzedaż Biblii w Wielkiej Brytanii gwałtownie wzrosła, osiągając 5,02 miliona funtów w 2024 roku, co stanowi wzrost o 87 procent w porównaniu do 2,69 miliona funtów w 2019 roku, według danych SPCK Group i Nielsen Book Data.

Wydawcy oraz badacze przypisują ten trend rosnącemu zainteresowaniu duchowością wśród pokolenia Z, co wskazuje na istotną zmianę kulturową.

Podczas gdy ogólna sprzedaż książek non-fiction spadła o 6% w latach 2023-2024, książki religijne zdołały się temu przeciwstawić. Kategoria „Biblia i liturgia” wzrosła z 7 milionów funtów w 2019 roku do 8,1 miliona funtów w 2024 roku, kontynuując długoterminowy trend wzrostowy z 5 milionów funtów w 2008 roku. Wydatki na książki religijne jako całość osiągnęły w ubiegłym roku 25,2 miliona funtów, co oznacza 3% wzrost rok do roku.

Badania sugerują, że to młodzi ludzie napędzają tę zmianę. Styczniowy sondaż wykazał, że 62% osób w wieku od 18 do 24 lat określa siebie jako „bardzo” lub „dość” uduchowionych, w porównaniu do zaledwie 35% osób powyżej 65. roku życia.

Co więcej, tylko 13% przedstawicieli pokolenia Z identyfikuje się jako ateiści, co jest znacząco niższym wynikiem niż 20% wśród millenialsów i 25% wśród przedstawicieli pokolenia X.

Sam Richardson, dyrektor generalny SPCK, zauważa, że te trendy odzwierciedlają istotną zmianę kulturową.

„Znajdujemy się w centrum znaczącej zmiany kulturowej dotyczącej kwestii wiary i religii” – powiedział. „Ateizm, niegdyś postrzegany jako pogląd większości racjonalnych dorosłych, nie wydaje się już tak atrakcyjny. Młodzi ludzie, zwłaszcza pokolenie Z, znacznie rzadziej identyfikują się jako ateiści niż ich rodzice”.

Wielu obserwatorów wskazuje, że do odrodzenia wiary przyczyniły się czynniki zewnętrzne. Richardson podkreślił rolę pandemii Covid-19 oraz rosnącego kryzysu zdrowia psychicznego, które skłaniają młodych ludzi do poszukiwania duchowości jako źródła wskazówek i otuchy.

Mark Woods z Towarzystwa Biblijnego zauważył zwiększony popyt, wskazując, że sprzedaż jest napędzana zarówno przez zakupy osobiste, jak i przez kościoły oraz szkoły, które dostarczają Biblie młodym ludziom.

„Tak czy inaczej, mamy do czynienia z bardzo wyraźnym wzrostem popytu” – powiedział. „Wydaje się, że wynika to z przekonania, że Biblia ma coś ważnego do powiedzenia młodym ludziom i z chęci udostępnienia jej im”.

Jedno z wydań, Good News Bible: The Youth Edition (Wydanie dla młodzieży), cieszy się szczególną popularnością, a jej sprzedaż niemal podwoiła się od 2021 roku. Zaprojektowana z myślą o młodszych czytelnikach, zawiera objaśnienia, infografiki oraz miejsce na osobiste refleksje.

New International Version i Good News Bible obecnie wyprzedzają Biblię Króla Jakuba, co wskazuje na preferencje dla nowoczesnych, przystępnych tłumaczeń.

Pomimo ogólnej tendencji Wielkiej Brytanii do sekularyzmu, wzrost sprzedaży Biblii sugeruje, że wiara pozostaje potężną siłą, szczególnie wśród młodszego pokolenia.

W czasach niepewności wielu młodych ludzi wydaje się być coraz bardziej zainteresowanych czytaniem Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, co kiedyś uważano za praktykę zanikającą.

Źródło: Christian Today